بورصة وشركات

«المصرية العقارية» تحصل على حكم استئناف اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه

المجموعة المصرية العقارية تفصح عن قيمة حكم قضائى فازت به
رجب عزالدين 11:40 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 11:40 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

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أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن صدرو حكم قضائى لصالحها فى نزاع اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه، إضافة إلى فوائد بنسبة 5%.

وقالت المصرية العقارية فى إفصاح للبورصة الثلاثاء، إن هذه الحكم صدر فى درجة استئناف اقتصادى ضد هشام أمين حمزة الشيرتى.

ونوهت الشركة إلى أن نسبة الفوائد (5%) المستحقة فوق المبلغ سيجرى احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية عند صدور منطوق الحكم وحيثياته رسميا. ولم يذكر الإفصاح تفاصيل أكثر حول النزاع.

أُسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998.

وتعمل الشركة في القطاع العقاري وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها في الجيزة.

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

مساهم يشترى حصة فى المصرية العقارية بقيمة 41.3 مليون جنيه

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شركات الوساطة المالية

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن قيام المساهم، محمد عبد الناصر حامد محمود، بشراء حصة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 41.3 مليون جنيه تقريبا.

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وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة (22 مارس الجارى) إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 7.2% إلى 14.75%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.77 جنيه، ونفذتها شركات، بلتون، مباشر، هيرميس، المتخصصون فى الوساطة وتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة (شركات أو أفراد).

وأفصحت المصرية العقارية فى (16 مارس الحالى) عن قيام نفس المساهم ( محمد عبد الناصر حامد محمود)، بشراء حصة ( 2.73 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 40.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 8.97 % إلى 14.54%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 14.86 جنيه ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة (شركات أو أفراد).

واشترى نفس المساهم فى ( 14 مارس الحالي) 843 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 11.6 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته من 3.6% إلى 5.74%.

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مساهم يشترى حصة أسهم أخرى بقيمة 43.4 مليون جنيه

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وأفصحت المصرية العقارية فى (18 مارس الحالى) عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب، بشراء حصة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 43.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المصرية العقارية فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 12.8 % إلى 21.09%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.21 جنيه ونفذتها شركتى، بلتون لتداول الأوراق المالية، مباشر للوساطة.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (محمود عبد اللطيف) يستحوذ على 7.5% من الأسهم، كما يرتبط بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 1.45%.

واشترى الأخ الشقيق عبداللطيف محمود عبداللطيف محجوب  2.4 مليون سهم فى (7 مارس الحالي) بقيمة إجمالية قدرها 34.7 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته من 1.5% إلى 7.5%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 14.47 جنيه ونفذتها العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

تراجع أرباح الشركة 16 مليون جنيه خلال 2020

الشركات العقارية

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 58.9% إلى 16 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 39 مليون جنيه فى 2019.

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وتراجعت إيرادات الشركة إلى 21 مليون جنيه خلال 2020 ، مقارنة بإيرادات بلغت 79.5 مليون جنيه خلال عام 2019.

وعزت الشركة تراجع المبيعات إلى الركود الاقتصادي، الذي أصاب العالم نتيجة فيروس كورونا خلال العام الماضى، وقرار إيقاف البناء الذي استمر أكثر من 9 أشهر، وأدى إلى تأجيل البدء في تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 11.3 مليون جنيه، خلال التسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 30.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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