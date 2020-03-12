المصرية العالمية (EIM) تطرح هيونداي سولاتي للنقل التجارى الخفيف

طرحت الشركة المصرية العالمية (EIM) -الوكيل الوحيد للعلامة الكورية هيونداى لسيارات النقل التجارية فى مصر- طراز سولاتى الجديد من سيارات النقل متعددة الاستخدامات فى السوق المصرية، لتنافس داخل شريحة الأتوبيسات المتوسطة «الفان – ميكروباص» خلال الفترة المقبلة.

قالت الشركة إنها تقدم سولاتى‘’Solati H350’’ فى السوق المحلية من خلال الميكروباص والفان، لتستهدف مجموعة من القطاعات أبرزها الصناعية والتجارية. خالد نصير، رئيس الكان القابضة

قال خالد نصير، رئيس الكان القابضة أن طرح هيونداى سولاتى يأتى فى إطار خلق فرص تنافسية جديدة، مؤكداً أن (EIM) التابعة للمجموعة تعمل من خلال تحفيز عمليات البيع لطرازات هيونداى التجارية، ما يرفع كفاءة السوق ويخلق الفرص التى تصب فى مصلحة العملاء.

قال طاهر شاهين، الرئيس التنفيذى للمصرية العالمية للسيارات، إن شركته تعمل على وضع خطة للتوسع فى مجال سيارات النقل التجارية من خلال العلامة الكورية هيونداى، لتبدأ بتقديم موديلات هيونداى من الحافلات والأتوبيسات بمختلف التطبيقات الصناعية والتجارية لتتناسب مع جميع الاحتياجات.

تابع: “تتميز جميع موديلات هيونداى التجارية وتطبيقاتها المختلفة أنها مرتفعة الجودة، فضلا عن قوة العزم واتساع المساحة وقدرتها على الحمولة بالنسبة لسيارات النقل”.

عن مواصفات طراز سولاتى الجديد، فالسيارة الميكروباصSOLATI H350 لنقل الركاب تسع بين 14 و18 راكبا بخلاف مقعد السائق، كما قدمت الشركة السيارة بمواصفات خاصة من خلال كابينة استثنائية بعرض 1.5 متر فيما يبلغ ارتفاعها الداخلى 1.9 متر، وتزود بباب للركاب منزلق بعرض 1.25 متر، وارتفاع 1.25 متر.

طبقاً لهيونداى فإن شاسية سولاتى ينتج بقطعة واحدة دون لحامات ومضاد للصداء، بما يوفر أقصى معايير الأمان، ومزودة بمحرك سعة 2500 سى سى وقوة 150 حصانا.

أما عن الفان “Solati H350”، فهى متعددة الاستخدامات الصناعية والتجارية، ويمكن استخدامها لنقل الركاب أو البضائع أو ثلاجة للتبريد والتجميد، وأغراض الإسعاف وتحتوى سولاتى على إيرباج للسائق، وإيرباج للراكب بجانب السائق، وتكييف أمامى وخلفى، وسنتر لوك “قفل مركزى للأبواب”، وزجاج كهربائى كابينة السائق كهربائى، وحساس ركن خلفى وكاسيت، ونظام تثبيت السرعة لراحة السائق فى الرحلات الطويلة، وزجاج خلفى معتم، وفوانيس ضباب.