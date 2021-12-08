«المصرية العالمية للسيارات» تفتتح صالة عرض جديدة لسيارات «رينو» بالغربية

افتتحت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «رينو» في مصر، أحدث صالة عرض مستقلة للعلامة الفرنسية «رينو»، بالتعاون مع أحد موزعيها المعتمدين «الجندي» بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية.

قال المهندس طاهر شاهين، المدير التنفيذي لمجموعة شركات المصرية العالمية للسيارات EIM إن مصر من الدول التي يشهد اقتصادها نموًا مستمرًا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم طبقته الحكومة مؤخرًا.

وأضاف: “قوة الاقتصاد المصري قد زاد من ثقة المستثمرين في السوق، فضلًا عن تشجيع شركة EIM على التوسع في شبكة موزعيها في جميع محافظات الجمهورية، من خلال العمل على دراسة إمكانية طرح طرازات جديدة من السيارات داخل السوق المصرية”.

من جانبه، أكد رامي جاد، مدير عام “رينو مصر” أن التوسع في افتتاح المزيد من المعارض والفروع يأتي ضمن خطة رينو للتوسع في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الفرع الجديد قد تم تجهيزه وفقا لأحدث النظم والامكانيات التي وضعتها رينو العالمية.

وذكر مدير عام شركة – رينو مصر – أن مدينة المحلة الكبرى تعتبر سوق واعدة لتسويق سيارات العلامة الفرنسية، من خلال شريكها الاستراتيجي “الجندي موتورز”.

في سياق متصل، أوضح محمد الجندي رئيس مجلس إدارة شركة ” الجندي موتورز”، أن افتتاح المعرض جاء بعد اجراء التجديدات و التحديثات اللازمة طبقًا لسياسة الشركة العالمية، وهو ما يعد انعكاسًا لتدعيم العلاقات بين شركتنا و الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM والتي تمتد إلى اكثر من 12 عام من النجاحات.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح يعمل على تسويق العلامة الفرنسية رينو في المحلة الكبرى، والتي تعد سوقًا كبيرة، وهو ما يتماشى مع سياسة شركة EIM المستقبلية الطموحة في إجراء المزيد من التوسعات، موضحا أنه يمكن من خلال التواجد الدائم بالمحافظة والدراية الكاملة باحتياجات السوق هناك بناء خطة تسويق على أعلى مستوى للعلامة التجارية.

ولفت إلى أن صالة الفرع الجديدة يستوعب 5 سيارات للعرض الداخلي، إضافة إلى مساحة عرض خارجية تستوعب حتى 6 سيارات من مختلف الطرازات والفئات، مع تخصيص مكان لتسليم العملاء سيارتهم الجديدة طبقا لمعايير رينو العالمية.