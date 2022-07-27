«المصرية العالمية» تورد أول دفعة من «كيا سبورتاج»

قامت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT»»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» فى مصر، بتسليم وتوريد أول دفعة من طرازات «كيا سبورتاج» الجديدة كلية لصالح موزعيها المعتمدين.

كانت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT»» أعلنت الأحد الماضى عن طرح الجيل الجديد من «كيا سبورتاج» عبر 5 فئات، بأسعار تبدأ من 620 إلى 789.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

قال أحد موزعى السيارات، إن الوكيل المحلى لـ«كيا» قام بتسليم أول دفعة من طرازات الجيل الجديد من «سبورتاج»، بكميات متفاوتة تتراوح من 2 إلى 5 مركبات لكل موزع على حدة؛ وذلك على خلفية ضعف الكميات المستوردة من تلك السيارة.

وأضاف أن النسبة الأكبر من الموزعين المعتمدين لـ«كيا» قاموا بالامتناع عن البيع التجارى لطرازات «سبورتاج» الجديدة كلية فى محاولة لتسويقها وبيعها بزيادات سعرية غير رسمية تحت مسمى «أوفر برايس»، بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، موضحًا أن الموزعين يسعون للتحكم فى آليات التسعير فقط مع حصد المكاسب منفردًا.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

وتابع: “إن الكميات التى تم طرحها من طرازات “كيا سبورتاج” الجديدة محدودة للغاية ولا تتناسب مع حجم الطلب المحلي؛ متوقعًا تجاه عدد كبير من الموزعين والتجار بتأجيل عمليات بيع وتسويق السيارة فى محاولة لرفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع المقبلة”.

وينتمى طراز «سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، يخرج قوة 180 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات DCT»».

وتقدم طرازات الجيل الجديد من كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات -برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وزودت السيارة مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED – زجاج جانبى وخلفى ملون – عوارض تحميل فوق سقف السيارة – حساس إضاءة – فتحة سقف بانوراما – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».

كما دعمت «كيا سبورتاج» الجديدة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل / إيقاف المحرك – خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – لوحة عدادات ديجيتال – فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا – مرآة ذاتية التعتيم».

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى – راديو، وعدد 6 سماعات – وصلة USB – بلوتوث – خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو – تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة – التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».

يشار إلى أن العلامة الكورية «كيا» استحوذت على حصة سوقية %7 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى مصر، بعدما تمكنت من بيع وتسويق 5 آلاف و646 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».