«المصرية العالمية» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «كيا جراند سيراتو»

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلي لـ«كيا»، عن الأسعار الجديدة لسيارات كيا جراند سيراتو والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار كيا جراند سيراتو

الفئة السعر LX مليون و120 ألف EX مليون و180 ألف High Line مليون و240 ألف

تنتمي «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «جراند سيراتو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «فرامل مانعة للانغلاق و توزيع الكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والثبات الإلكتروني».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد، مسند يد خلفي».

ودعمت «جراند سيراتو» ببعض الكماليات الأخرى، منها «حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهرباء، وخاصية التحكم عن بعد فى فتح وغلق الأبواب، إشارات بالمرايات الجانبية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإمكانية تغير نظام القيادة، ومثبت سرعة، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وعجل قيادة متعددة المهام، و مسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، وجنوط 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية راديو، مدخل USB – مخرج AUX، وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها».