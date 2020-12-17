«المصرية العالمية» ترفع أسعار سيارات «رينو داستر» من 3 إلى 10 آلاف جنيه

أرسلت الشركة المصرية العالمية للسيارات “EIM” الوكيل الحصرى للعلامة التجارية “رينو” فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة للعلامة الفرنسية التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات “رينو داستر” بقيمة تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وارتفعت أسعار سيارات رينو داستر الفئة الأولى “H1” إلى 288 ألف جنيه بدلًا من 278 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات “رينو داستر” الفئة الثانية “H2” إلى 310 آلاف جنيه، مقارنة بـ302 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات “داستر” الفئة الثالثة “H3” إلى 339 ألف جنيه، مقابل 336 ألفًا.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار طرازات “داستر” فى مصر خلال ديسمبر الحالى

وينتمى طراز “رينو داستر” لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد رينو داستر على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.