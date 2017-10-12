المصرية السويسرية تفتتح خطين لتصنيع الأسماك والدواجن

❏ الجمل: %100 زيادة في الطاقة الإنتاجية.. ولا نعتزم إجراء توسعات العام المقبل دعاء محمود قال مختار الجمل، رئيس مجلس إدارة المصرية السويسرية للصناعات الغذائية، إن شركته افتتحت مؤخراً خطين لإنتاج مصنعات الأسماك والدواجن، بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه. وأضاف…

❏ الجمل: %100 زيادة في الطاقة الإنتاجية.. ولا نعتزم إجراء توسعات العام المقبل

دعاء محمود

قال مختار الجمل، رئيس مجلس إدارة المصرية السويسرية للصناعات الغذائية، إن شركته افتتحت مؤخراً خطين لإنتاج مصنعات الأسماك والدواجن، بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه.

وأضاف الجمل لـ«المال»، أن شركته تراهن من خلال افتتاحها خطوط إنتاج جديدة على اقتحام أسواق خارجية، مؤكداً أن هناك زيادة بنسبة %100 في الطاقات الإنتاجية للشركة حاليا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن هذه الزيادة لن تبقي كما هي خلال العام القادم، خاصة أنه لا يعتزم إجراء أي توسعات أو افتتاح خطوط إنتاج جديدة للشركة.

كان الجمل قد قال في تصريحات سابقة لـ«المال»، إن أسعار منتجات الشركة زادت بين 50 – %80، بعد انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، وتسببت فى تراجع حجم طلب العملاء بنسبة %8.

وأكد أن حجم التعاقدات بين الشركة وقطاع الفنادق، انخفض بنحو %20 خلال العام الماضى، مقارنة بعام 2015.