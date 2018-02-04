المصرية السعودية للتعمير: إنشاء أبراج على 70 فدانًا بالعاصمة الإدارية

مدحت إسماعيلقال المهندس درويش حسين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير، إن شركته ستبدأ في الربع الثاني من العام الحالي، إنشاء عدد من الأبراج السكنية على مساحة 70 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة.وأضاف حسين، خلال كلمته في ملتقي الاستثمار الثالث الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية، اليو

مدحت إسماعيل

قال المهندس درويش حسين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير، إن شركته ستبدأ في الربع الثاني من العام الحالي، إنشاء عدد من الأبراج السكنية على مساحة 70 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف حسين، خلال كلمته في ملتقي الاستثمار الثالث الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأحد، أنه عند طرح وزارة الإسكان أراضي في العاصمة الجديدة عبر طريق المزاد العام الماضي، قامت الشركة بعمل دراسة لتحديد مدى جدوى الاستثمار في المنطقة، مؤكدًا أن الدراسات أكدت أن العاصمة الإدارية فرص الاستثمار بها واعدة.

وأشار الى أن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية، إصدار حزمة تشريعات جيدة من شأنها التوسع في الاستثمار بمختلف القطاعات.