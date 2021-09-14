«المصرية الخليجية» تستثمر 50 مليون جنيه لتصنيع 22 منتجاً طبيعيا من زيت الجوجوبا

أعلنت الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية، عن استثمار 50 مليون جنيه في تأسيس مصنع لإنتاج 22 منتجاً طبيعيًا طبيًا “كوزماتيك” من زيت الجوجوبا النقى عالى الجودة بالأسواق المحلية،

وقال إسماعيل محمد، رئيس مجلس إدارة المصرية الخليجية، إن المصنع الذى تم إنشاؤه يستهدف وضع مصر على خريطة كبرى الدول المنتجة والمصنعة لزيت الجوجوبا فى العالم، مؤكدا أن الشركة لديها خطة طموحة لغزو الأسواق العالمية بزيت الجوجوبا المصرى، الذى ثبتت كفاءته عالمياً بصفاته الفريدة وفق التقارير الأوروبية.

وتضم قائمة المنتجات عدد 5 منتجات كوزماتيك للعناية بالشعر و10 كوزماتيك منتجات للعناية بالبشرة والجسم، و7 منتجات متكاملة للعناية بالأطفال.

وانتهت مجموعة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية من استصلاح وزارعة 2500 فدان من نبات الجوجوبا فى منطقتى المغرة، والوادى الجديد، وتُخطط للإنتهاء من زراعة 5000 فدان جُدد خلال العامين المقبلين بإجمالى استثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه، كما أنها تمتلك أكبر مشتلًا فى العالم، لإنتاج شتلات الجوجوبا من أمهات منتخبة كثيفة الإنتاج بطاقة إنتاجية 5 ملايين شتلة سنويا يتم تصدير 50% منها للأسواق المحيطة و50% للسوق المحلية.