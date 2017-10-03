المصرية البريطانية تقرر وقف إنتاج ميكروباص زميكس

إنتاج 50 وحدة فقط خلال الأشهر الـ9 الماضية تجميد دراسات تجميع سيارات "الفان"أحمد عوضتوقفت خطوط إنتاج شركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات - وكيل العلامة زميكس، تجميع طراز ميكروباص زميكس - فئة 14 راكب، بسبب تفاقم الأزمات والتحديات التي انتابت سوق السيارات خلال الفترة الماضية.وعلمت "المال"

إنتاج 50 وحدة فقط خلال الأشهر الـ9 الماضية

تجميد دراسات تجميع سيارات “الفان”

أحمد عوض







توقفت خطوط إنتاج شركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات – وكيل العلامة زميكس، تجميع طراز ميكروباص زميكس – فئة 14 راكب، بسبب تفاقم الأزمات والتحديات التي انتابت سوق السيارات خلال الفترة الماضية.



وعلمت “المال” من مصادرها، أن إجمالي حجم إنتاج “المصرية البريطانية” من ميكروباص زميكس، بلغ ما يقرب من 50 ميكروباص فقط خلال الأشهر التسعة الماضية.



وأكد مصدر مطلع بالشركة، أن تفاقم اﻷزمات التى انتابت سوق السيارات ممثلة فى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع مبيعات السوق؛ هم العامل الرئيسي في توقف تصنيع زميكس محليا، فضلا عن ارتفاع الاسعار قلص من قدرة الشركة على الخطط التسويقية له بالسوق، لخروجه من نطاق المنافسة مع الفئات اﻷخرى.



وكشف عن تجميد المصرية البريطانية دراسات تجميع السيارات الفان خلال الوقت الراهن،

وذلك بعد اتضاح الرؤية داخل سوق السيارات.

كانت قد تمكنت المصرية البريطانية من تجميع 50 ميكروباص من طراز زميكس خلال الربع اﻷول من هذا العام.



يشار إلى أن أداء مبيعات اﻷتوبيسات شهد تراجعًا بنسبة 42.5% خلال الأشهر الثمانية الماضية، مسجلة بيع 8 آلاف و 757 أتوبيسًا، مقارنة بـ 15 ألفًا و 246 وحدة خلال نفس الفترة من2016؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.