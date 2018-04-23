المصرية البريطانية تبحث فرص الاستثمار مع مسئولى وزارة الصناعة

أحمد اللاهونىنظمت الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال ندوة، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة؛ لمناقشة الفرص المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعى، ومساعى الحكومة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.شارك فى الندوة عدد من مسئولى الحكومة، بينهم: أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفي

أحمد اللاهونى





نظمت الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال ندوة، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة؛ لمناقشة الفرص المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعى، ومساعى الحكومة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شارك فى الندوة عدد من مسئولى الحكومة، بينهم: أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفيرة ماجدة شاهين، مستشار وزير الصناعة، وغادة الجوهرة، رئيس قطاع التمويل بمركز تحديث الصناعة، ومن القطاع الخاص: شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعدد من رجال الاعمال والمصريين والانجليز.

من جهتها عرضت السفيرة ماجدة شاهين، مستشار وزير الصناعة، جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصرى، والتى جاء على رأسها تحرير سعر الصرف وخفض دعم المنتجات البترولية وقانونى التراخيص الصناعية والاستثمار الموحد.

وقالت إن التشريعات الجديدة التى سنّتها الحكومة المصرية مؤخرًا أسهمت بشكل كبير فى جذب الاستثمارات المباشرة، وقضت على جزء كبير من بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت إلى أن رجال الأعمال البريطانيين العاملين فى مصر لديهم فرصة كبيرة لتوسيع دائرة استثماراتهم من خلال اقامة منطقة استثمارية بريطانية على غرار المنطقة الروسية ببورسعيد، فى ظل تسخير الدولة كل إمكانيتها لتلبية احتياجات المستثمرين وتوفير الأراضى الصناعية جاهزة بالتراخيص.

وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على قطاعات عدة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة المدرجة ضمن استراتيجية الوزارة لتكون متناسبة مع معدلات النمو العالمى، مؤكدة جدية الحكومة للاستمرار فى تنفيذ إجراءات الإصلاح لجني ثمارها.

ولفتت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور بارز فى تنمية الاقتصاد ومساعدة الحكومة فى تنفيذ برامجها.

وقال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل جاهدة على توفير كل احتياجات المصنعين من الاراضى المطلوبة، وبذلت جهدًا ملحوظًا فى إتاحة الفرص الاستثمارية من خلال إعداد خريطة الاستثمار الصناعى.

وأشار إلى خطة الدولة فى توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية حتى 2020، طرحت منها نحو 28.5 مليون حتى الآن، كما تستهدف تسريع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة كل التمويل اللازم لذلك.

وأكدت غادة الجوهرى، رئيس قطاع التمويل بمركز تحديث الصناعة، أن مصر لديها مشكلة واضحة فى تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة تعمل على حلها من خلال توقيع بروتوكولات مختلفة مع المصارف لتشجيع هذا النوع من الصناعة.

ونوهت بأن المركز يوفر المساعدة التقنية لإدارة تلك المشروعات حتى تتمكن من النمو فى وقت قياسي.