«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة تقتحم فرع «الطبى» العام الحالى

كشف الدكتور أيمن الألفى، العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى “Metlico”، أنها تعتزم اقتحام فرع الطبى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أن شركته تتفاوض مع كيانات إعادة تأمين متخصصة فى فرع الطبى، لتكون جاهزة لاختراقه العام الحالى.

وأكد الألفى أن «المصرية الإماراتية» تعكف على تصميم منتجات التأمين الطبى بكل أنواعها سواء الفردى أو الجماعى، بالإضافة إلى وثيقة الحوادث الشخصية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف حصيلة أقساط تأمينية بقيمة 150 مليون جنيه نهاية العام، مقابل 107 ملايين حققتها العام المالى الماضى، وتخطط لجلب 210 ملايين السنة المقبلة.

وأوضح أن استراتيجية الشركة لهذا العام تطمح لتحقيق نقطة التعادل –توازى الإيرادات مع المصروفات- العام الحالى بدلا من المقبل، مرجعا ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال.

وأكد الألفى أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بدءًا من العام المالى 2022/2021.

وعلى صعيد متصل، قال الألفي إن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة تأمين المعاش الجماعى، التى توفر التغطية على حياة العميل من خلال منحه مبلغا محددا عند سن التقاعد، وذلك وفقا للقسط المدفوع، كمرحلة أولى.

وتابع إنه سيتم تعديل وثيقة التأمين على المعاش فى المرحلة الثانية، بحيث تسمح للعميل إما بصرف مكافأة المعاش عند الاستحقاق دفعة واحدة، أو صرف جزء منها، والباقي فى صورة مبلغ سنوى أو نصف أو ربع سنوى.

وأشار إلى أن هذه المرحلة من التعديلات سيتم إرسالها إلى الرقابة المالية بغرض اعتمادها لترويجها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

على صعيد متصل، كشف الألفى عن بدء تركيب النظام الإلكترونى الجديد للشركة فبراير المقبل، والذي تبلغ تكلفته 500 ألف دولار.

وأوضح أن التعديلات الداخلية التى تجرى على نظام الحاسب الآلى تتوافق مع ضوابط التأمين التكافلى الجديدة، وتعمل على رفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بنص الوثائق حتى يتسنى للعميل معرفة حقوقه وواجباته واعتمادها من الرقيب- بحسب تعبيره.