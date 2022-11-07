«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة تحقق نموًا قياسياً فى الأرباح

حققت شركة المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة» نموًا قياسيًا فى صافى أرباحها بنهاية العام المالى 2021/ 2022 لتصل قيمتها إلى 23.4 مليون جنيه مقابل 447 ألفا خلال الفترة المقابلة من 2020/ 2021.

قال شريف عزازى العضو المنتدب للشركة إن الفترة الماضية شهدت «فلترة» محفظة الأقساط بهدف ضبط الاكتتاب والتسعير وانتقاء العملاء والأخطار، لافتا إلى أنه لم يتم تجديد عدد كبير من الوثائق التى كانت نتائجها الفنية سيئة.

وأضاف أن تلك الإجراءات رغم أنها أدت إلى انخفاض محفظة الأقساط إلى 130 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 207 ملايين للفترة نفسها من العام السابق بتراجع %59.2 إلا أنه ساهم فى زيادة حجم الأرباح.

وأشار إلى أن تنظيف محفظة العملاء أدى إلى تحول نتائج الشركة من تحقيق عجز فى حقوق حملة الوثائق قدره 10 ملايين جنيه فى 2020/ 2021 إلى فائض قيمته 25 مليونا.

وأكد أن استثمارات شركته ارتفعت إلى311 مليون جنيه بنهاية العام المالى (2021/ 2022 ) مقابل 296 مليونا خلال 2020/ 2021 وبنمو نسبته %5.1 مشيرا إلى صعود المطالبات (التعويضات) المسددة لتبلغ 108 ملايين بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 61 مليونا خلال العام السابق له بزيادة %77.

وكشف «عزازى» عن ارتفاع حقوق الملكية بالشركة إلى 80 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2021/ 2022 مقارنة مع 72 مليونا خلال 2020/ 2021 وبنسبة نمو %11.1 مضيفا أن إجمالى أصول الكيان انخفض إلى 350 مليونا فى 30 يونيو الماضى مقابل 356 مليونا للفترة المماثلة من العام السابق وبتراجع نسبته %1.7.

وأوضح أن شركته تستهدف حاليا تحقيق النمو أرباح للمساهمين والمشتركين بها، كاشفا عن سعيها للتوسع فى التأمينات الجماعية بهدف زيادة الإيرادات.

وأكد أن شركته تخطط لتحقيق 160 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023 موضحا أنها لا تركز على زيادة المحفظة أو الحصة السوقية قدر عزمها على زيادة الأرباح واتباع سياسة اكتتابية سليمة.