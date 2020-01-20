«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة تعلن استيراتيجيتها الكاملة فبراير المقبل

تعلن الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى إستيراتيجيتها الكاملة يوم 6 فبرايل المقبل من خلال الحفل السنوى لها.

قال أيمن الألفى العضو المنتدب للشركة إنه سوف يتم عرض نتائج الأعمال التى حققتها الشركة خلال العام المالى الماضى، إضافة إلى الإنجازات التى تمت خلال الستة أشهر الاولى من العام المالى الحالى بحضور قيادات ومديرى عموم الشركة والفروع وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وفريق الإنتاج.

وأوضح الألفى أن شركته سوف تعلن فى إستراتيجيتها إستهداف المصرية الإماراتية لتامينات الحياة التكافلى تحقيق نقطة التعادل، التى تعنى تساوى المصروفات بالإيرادات.

وأضاف أن شركته تخطط لتحقيق أرباح بدءاً من العام المالى 2021/2022.

افتتاح 4 فروع جديدة العام الحالي

وتابع أن شركته خططت العام العام الماضى لافتتاح 4 فروع جغرافية هى الزقازيق بمحافظة الشرقية والمنصورة ومصر الجديدة والإسماعيلية، وكان من المقرر 3 فروع فقط.

وكشف الألفى أنه تم تطوير فرع الإسكندرية ومن المخطط تطوير فرعى المهندسين وطنطا.

وأكد العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة عن قرب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة تأمين المعاش الجماعى .

ولفت الى أن الهيئة وافقة على وثيقة التامين “تيرما” بعد تعديلها لتناسب تغطية حياة رجال الأعمال الراغبين فى الحصول على تمويلات من البنوك

وأشار إلى أن “تيرما ” توفر التغطية التأمينية ضد الوفاة والعجز والحوادث فى حالة الحصول على قروض.

أضاف أن إطلاق وثائق التامين الطبى والحوادث الشخصية سيكون خلال الفترة القلية المقبلة.

إطلاق نظام الحاسب الآلى الجديد فبراير المقبل

وتابع الألفى إلى أنه سوف يتم إطلاق الحاسب الآلى الجديد فبراير المقبل وسوف يتم الإعلان عن كافة المزايا التى يوفرها للعاملين والعملاء

ولفت إلى أن الشركة ستعلن عن الكوادر التى تم إستقطابها والخبرات المتميزة التى تتمتع بها لتتواكب مع خطتها الطموح .

وأشار إلى إستحداث المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة حلول متقدمة فى كافة تعاملاتها بما يتيتح تعزيز قدراتها التنافسية فى سوق التأمين المصرى.

أضاف أن شركته حريصة فى المرحلة الحالية على إستقطاب العناصر ذوى الخبرات الفنية المتميزه والتى من شأنها أن تؤثر إيجابياً علي التطوير الفني للشركة والممارسة العملية والاداء الفعلى لها مع الاستفادة من الإمكانات التي توفرها نظم المعلومات الالكترونية ووسائل تداولها وتشغيلها.

إعلان إنجازات المصرية الإماراتية فى الحفل السنوى

وأشار إلى أن الشركة ستعلن فى حفلها السنوى عن المجهودات التى قامت بها لتطوير المهارات الشخصية للعاملين والمنتجين، مثل مهارة التواصل والتفكير العلمى وإدارة الوقت وخدمة العملاء وكيفية حل المشاكل بصورة علمية ومدروسة.

وأكد أن التدريب العملي فى هذه المرحلة مثل أحد أهم متطلبات تطوير الاداء التأمينى والذى إنعكس بدوره إيجابيا على الخدمة المقدمة للعميل.