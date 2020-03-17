المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تتخذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

قررت الشركة المصرية الإمارايتة لتأمينات الحياة التكافلى اإتخاذ عدة قرارات تعمل على توفير بيئة عمل صحية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وكشف الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب لشركة “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة عن الإجراءات الوقائية التى إتخذتها شركته إزاء فيروس “كورونا” المستجد .

وأوضح أن المصرية الإماراتية قامت بتعليق العمل بالبصمة واستبدالها بكروت الحضور والإنصراف التى تم بالفعل تسليمها لموظفى الشركة.

اجراءات وقائية مشددة ضد الفيروس

ولفت إلى أن شركته وفرت بالفعل أدوات التعقيم لكل طابق داخل الشركة وجميع الفروع للحماية من إنتشار أى مرض ( معقم اليدين- الكمامات- القفازات) .

وأكد أن شركته بدأت تطبيق سياسة الغرف المفتوحة ومنع إستخدام مقابض الأبواب بالاضافة الى التنبيه على الموظفين بضرورة تجنب التجمعات والتواجد فى أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

وأشار إلى أنه تم إرسال تعليمات وزارة الصحة والإجراءات الوقائية للحد من إنتشار العدوى بين الموظفين بفيروس كورونا المستجد

ولفت إلى أنه تم السماح للموظفين بضرورة القيام بإجازة عند الشعور بأعراض البرد

وأكد أن تم وضع خطط العميل من خلال المنزل وذلك بإشراف كامل من مديرى القسم وفقا لاحتياجات ومتطلبات العمل، وذلك لتجنب أى إصابة قد تحدث التواجد فى مكان العمل حيث يسمح لبعض موظفى الشركة العمل من المنزل بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد على تفعيل التواصل الرقمى والتكنولوجى حسب طبيعة كل وظيفة.

وأضاف أنه تم عمل محاضرات داخل الشركة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بهدف رفع مستوى الوعى الوقائى للحد من إنتشار اى عدوى.

تعرف على آخر المستجدات بحالات كورونا

ومن المعروف حتى اللحظة الحالية تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وإرتفاع إلإجمالى لـ196 حالة وتسجيل حالتى وفاة جديدة وارتفع الوفيات الى 6 حالات

وسجلت حالة الوفاة الأولى لسيدة ايطالية تجاوزت من العمر 78 عاما وتوفيت فى مستشفى العزل

والحالة الثانية مصرى من القاهرة يبلغ من العمر 70 عاما وتوفى بمستشفى العزل ووصلت حالات الشفاء 26 حالة من أصل 34 حالة حتى توقيت نشر الخبر.