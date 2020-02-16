“المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة تطلق الموقع الإلكتروني مايو المقبل

تعتزم الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي – مصر “Metlico” إطلاق الموقع الإلكتروني لها مايو المقبل ، والذي سيوفر مزايا عديدة للعاملين والعملاء وذلك بتكلفة قدرها 500 ألف دولار.

وقال أيمن الألفي ، العضو المنتدب للمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي أن الشركة حددت الموعد الرسمي لإطلاق نظام الحاسب الآلي الجديد مايو المقبل.

وأشار الألفي إلى أن شركته على وشك الانتهاء من الترتيبات الداخلية التى تجرى على نظام الحاسب الآلي الجديد.

وأكد أن التعديلات الداخلية تستهدف التوافق مع ضوابط التأمين التكافلي الجديدة التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

التعامل بضوابط التكافل الجديدة عبر الموقع الإلكتروني

وتابع أن الضوابط الجديدة سيتم التعامل بها من خلال النظام التكنولوجي الجديد والتى ستعمل على رفع مستوى الشفافية بتعاملات الشركة على حد وصفه.

وأوضح أن نظام الحاسب الجديد سيضاف عليه وثائق التأمين الخاصة بالشركة كافة والتى ستم تغيير بعض النصوص بها.

أضاف أنه سيتم اعتماد الوثائق التى سيطرأ عليها تعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية ليتسنى للعميل معرفة حقوقه وواجباته.

ولفت إلى أن النظام كان مخططا إطلاقه فبراير الجاري، لكن كثرة التفاصيل التى تتم مراعتها لتدقيق كافة العمليات الداخلة والخارجة تسببت في التأخير.

ميكنة العمل بالكامل فى المصرية الإماراتية

ولفت إلى أن الإصرار على ميكنة العمل بالكامل داخل تحتاج المزيد من الوقت لإجراء التركيبات والتشغيل وتدريب العاملين عليه

وأشار إلى أنه يتم إرسال أوراق الموقع الإلكتروني للرقابة المالية أبريل المقبل لاعتماده والعمل به رسميا أول مايو المقبل.

انتظار اعتماد الرقابة المالية لتأمين المعاش الجماعي

وعلى صعيد متصل ، قال العضو المنتدب للمصرية الإماراتية أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة تأمين المعاش الجماعي والتى توفر التغطية التأمينية على حياة المؤمن له من خلال منحه مبلغ محدد عند سن التقاعد وذلك وفقآ للقسط المدفوع كمرحلة أولى.

وتابع أن وثيقة التأمين على المعاش سيتم إدخال تعديلات عليه فى المرحلة الثانية بحيث تسمح للعميل –المؤمن عليه- إما بصرف مكافأة المعاش عند الإستحقاق دفعة واحدة أو صرف جزء منها والأخر يتم صرفه فى صورة مبلغ سنوى أو نصف أو ربع سنوي.

وأشار إلى أن هذه المرحلة من التعديلات سيتم إرسالها الى الرقابة المالية بغرض إعتمادها لترويجها خلال الأشهر القليلة المقبلة.