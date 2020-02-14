المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تسدد 17.5 مليون جنيه مطالبات لعملائها خلال شهرين

البنك الأهلى المصري يحصل على تعويضات بقيمة 17 مليون جنيه من المصرية الإماراتية

سددت الشركة “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة التكافلي مطالبات بإجمالي مبالغ قيمتها 17.5 مليون جنيه لصالح عملائها خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين من بينها 4 فروع للبنك الأهلى المصرى.

وكشف الدكتور أيمن الألفي العضو المنتدب للشركة “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة أن شركته سددت مطالبات مستحقة بإجمالي مبلغ 17.5مليون جنيه، منها الخاص بالعقود الجماعية بإجمالي مبلغ 1.1 مليون جنيه تقريبا.

وأضاف أن المصرية الإماراتية سددت مطالبات خاصة بالعقود الفردية بإجمالي مبلغ 16.4 مليون جنيه تقريبا.

وتابع أن المطالبات التى تم صرفها للورثة من أصحاب الوثائق الفردية، الذين حصلوا على قروض من البنوك ولديهم وثائق تأمين على الحياة صادرة من شركته طوال مدة القرض.

سداد 17.5 مليون جنيه مطالبات أبرزها للبنك الأهلى المصرى

ولفت الى أن هناك وثائق تأمين كانت لصالح فروع البنك الأهلي المصري في حدود مديونيته، والباقي تم صرفه للورثة الشرعيين.

وقال وائل حمدان رئيس قسم الشئون القانونية بالشركة “المصرية الإماراتية “والمشرف على ادارة المطالبات، إن شركته تلقت الإخطارات بحدوث حالات وفاة عملاء الشركة، سواء من جانب البنك الأهلي المصري أو الورثة الشرعيين المستفيدين من تلك الوثائق، وعليه قامت شركته بدارسة هذه المطالبات بشكل صحيح وفني.

«معيدي التأمين» سددت حصتها من المطالبات فى وقت قياسى

وأضاف أنه تم إخطار شركات معيدي التأمين العالمية التي تتعامل معها شركته لمطالبتها بسداد حصتها، وتم ذلك في وقت وصفه بالقياسي.

وأشار حمدان إلى أن “المصرية الإماراتية” تقوم بسداد كل المطالبات لعملائها بعد دراستها من جميع جوانبها وثبات استحقاقها للمستفيدين.

وكشف العضو المنتدب للشركة عن وضع خطة طموحة لتطوير أداء الشركة من جميع الأوجه، سواء الفنية أو الإنتاجية أو الإدارية مدعمة بالمساندة من قبل مجموعة سلامة الإماراتية .

وأضاف أن الشركة تستعد حاليا لفتح فروع جديدة وتطوير منتجاتها الحالية واستحداث أخرى جديدة.

الشركة حصلت على الترخيص فى 2015

ومن المعروف أن الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى حصلت فى نهاية عام 2015 على ترخيص مزاولة نشاط تأمينات الحياة التكافلى برأسمال مرخص به 100 مليون جنيه مدفوع منه حاليا 60 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 80.1% لصالح شركة سلامة الإماراتية، و9.95% لصالح بيت التأمين المصرى السعودى، و9.95% لبنك فيصل الإسلامى.

150 مليون جنيه أقساطا مخططا لجلبها العام الحالى

وتستهدف الشركة حصيلة أقساط تأمينية بقيمة 150 مليون جنيه نهاية العام المالي الحالي، مقابل 108 ملايين حققتها العام المالي الماضي، وتخطط لجلب 210 ملايين السنة المقبلة.

وتخطط الشركة خلال العام الحالي للوصول إلى تحقيق نقطة التعادل – توازى الإيرادات مع المصروفات – وذلك لارتفاع حجم الأعمال الخاص بها.

وتنتظر الشركة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة تأمين المعاش الجماعي التي توفر التغطية على حياة العميل، من خلال منحه مبلغا محددا عند سن التقاعد، وذلك وفقا للقسط المدفوع.