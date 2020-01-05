المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تفتتح الفرع التاسع في الإسماعيلية

افتتحت المصرية الإماراتية اليوم فرعها التاسع بالإسماعيلية مستهدفة منه 5 ملايين جنيه بالعام الأول

افتتحت اليوم الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى “Metlico” فرع الإسماعيلية وهو التاسع لها بخلاف المقر الرئيسى.

وقال الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة إن شركته افتتحت اليوم فرع الإسماعيلية بهدف تغطية منطقة السويس وبورسعيد ومدن القناة.

المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تستهدف 5 ملايين جنيه من فرع الإسماعيلية

وأشار الألفى إلى أن المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تستهدف 5 ملايين جنيه فى العام الأول لفرع الشركة بمحافظة الإسماعيلية.

حضر افتتاح فرع الإسماعيلية الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب واحمد طلعت مدير قطاع المبيعات وأحمد إبراهيم مدير فع الإسماعيلية ومحمد مجدى رئيس قطاع العمليات وأحمد الشافعى ووائل حمدان من الشئون القانونية بالشركة. فرع المصرية الإمارتية لتأمينات الحياة في الإسماعيلية

كما حضر افتتاح الفرع عدد من مديرين الشركة ولفيف من العاملين بها على مستوى فروع الجمهورية .

ولفت الألفى إلى أن شركته وضعت عدد من المحاور الرئيسية فى المرحلة الاولى وهى البناء كما سماها أهمها تدشين فروع جديدة للشركة وتطوير القائمة منها.

وتابع أن الانتشار الجغرافى هو المنوط بزيادة الذراع التسويقى والقدرة على جذب كوادر ذات مستوى عالى الجودة بحيث يجعل للشركة شكل مؤسسى مميز.

وأوضح أنه تم افتتاح فرع المنصورة فى شهر يوليو الماضى وتطوير وتجهيز فرع المهندسين فى سبتمبر الماضى

تلاه افتتاح فرع الإسكندرية فى نهاية أكتوبر ثم فرع مصر الجديدة شهر نوفمبر الماضى.

أضاف أن شركته تستعد لرفع عدد فريق المبيعات من 250 إلى 600 فرد لذا لابد من وجود أماكن مجهزة على أعلى مستوى؛ لاستقبالهم لتمكينهم من القيام بمهامهم المطلوبة دون مواجهة معوقات الاحتفال بافتتاح فرع الاسماعيلية

وأشار إلى أن شركته تستهدف 150 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى لترتفع إلى 210 مليون جنيه العام المقبل.

ومن المعروف أن الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى حصلت فى نهاية عام 2015 على ترخيص مزاولة نشاط تأمينات الحياة التكافلى

ويصل رأسمال المصرية الإماراتية المرخص به 100 مليون جنيه مدفوع منه حاليا 60 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 80.1% لصالح شركة سلامة الإماراتية و9.95% لصالح بيت التأمين المصرى السعودى و 9.95% لبنك فيصل الإسلامى.