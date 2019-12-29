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المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تفتتح فرع الإسماعيلية الأسبوع المقبل

المصرية الإماراتية تستعد لرفع عدد فريق المبيعات من 250 إلى 600 فرد العام الحالى
مروة عبد النبي 11:39 م, الأحد, 29 ديسمبر 19 11:39 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

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 تفتتح الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة “Metlico” التكافلى فرع الإسماعيلية الأسبوع المقبل وهو التاسع لها.

وقال الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة إن شركته قررت افتتاح فرع الإسماعيلية بهدف تغطية منطقة السويس وبورسعيد ومدن القنال.

المصرية الإمارتية تستهدف من 5-7 ملايين جنيه من فرع الاسماعيلية

وأشار الألفى الى أن المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تستهدف من فرع الإسماعيلية أقساط تأمينية تتراوح من 5-7 ملايين جنيه فى السنة الأولى.

ولفت الألفى إلى أن شركته وضعت  عدد من المحاور الرئيسية والتى سيتم عليها البناء كمرحلة أولى أهمها تدشين فروع جديدة للشركة وتطوير القائمة منها

وتابع أن الانتشار الجغرافى هو المنوط بزيادة الذراع التسويقى والقدرة على جذب كوادر ذات مستوى عالى الجودة بحيث يجعل للشركة شكل مؤسسى مميز

وأوضح أنه تم افتتاح فرع المنصورة فى شهر يوليو الماضى وتطوير وتجهيز فرع المهندسين فى سبتمبر الماضى تلاه افتتاح فرع الإسكندرية فى نهاية أكتوبر ثم فرع مصر الجديدة شهر نوفمبر الماضى.

المصرية الامارتية تخطط لإختراق محافظات الصعيد

ولفت إلى أن المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة تضع فى رؤيتها المستقبلية خلال الـ 3 سنوات المقبلة اختراق مناطق جديدة أبرزها محافظات الصعيد والقناة لتغطية مساحة جغرافية أوسع ، بالإضافة إلى ما لديها من فروع إنتاجية.

وأكد العضو المنتدب لـ” المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة أن الغرض من افتتاح كل هذه الفروع وتطوير الأخرى هو وجود أماكن مجهزة تكنولوجيا ولوجيسيتا لرفع عدد فريق المبيعات بالمديرين.

وأضاف أن شركته تستعد لرفع عدد فريق المبيعات من 250  إلى 600 فرد لذا لابد من وجود أماكن مجهزة على أعلى مستوى؛ لاستقبالهم  لتمكينهم من القيام بمهامهم المطلوبة دون مواجهة معوقات

وأشار إلى أن شركته تستهدف 150 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى لترتفع إلى 210 مليون جنيه العام المقبل.

ومن المعروف أن الشركة “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة التكافلى حصلت فى نهاية عام 2015 على ترخيص مزاولة نشاط تأمينات الحياة التكافلى برأسمال  مرخص به 100 مليون جنيه مدفوع منه حاليا 60 مليون جنيه .

ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 80.1% لصالح شركة سلامة الإماراتية و9.95% لصالح بيت التأمين المصرى السعودى و 9.95% لبنك فيصل الإسلامى.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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