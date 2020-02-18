المصرية الإماراتية حياة تؤسس إدارة جديدة لوسطاء التأمين

حققت 40% من المستهدف من الأقساط العام الحالى فى 6 شهور فقط

تعتزم الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى تدشين إدارة جديدة لوسطاء التأمين الشركات والأفراد بهدف خدمتهم وتسهيل طرق التعامل معهم، باعتبارهم الأهم فى عجلة الإنتاج بقطاع التأمين ولقطاع الحياة على وجه الخصوص.

وقال الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى إنه تم بالفعل وضع خطة لتطوير التعامل مع سماسرة التأمين من خلال تأسيس إدارة جديدة لهم خلال الفترة المقبلة.

المصرية الإماراتية : نتعامل مع 20 شركة وساطة تأمين

وأضاف أن شركته تتعامل مع 20 شركة وساطة تأمينية مباشرة و42 وسيط فرد حر تسعى لمضاعفتهم.

وأشار الألفى إلى أن المصرية الإماراتية تستهدف تعظيم حجم التعامل والتفاعل مع وسطاء التأمين المتعاقد معاهم لما لهم من تاثير وتفاعل مع العملاء بشكل مباشر.

وأوضح أنه سيتم الإجتماع بوسطاء التأمين فى شركته لمعرفة كيفية خدمتهم وأهم متطلباتهم لعمل إدارة خاصة تلبى كل ذلك.

وقال إن شركته تستهدف الوسيط بشكل عام لما له من دور حيوى هام خاصة الشركات لما لها من شبكة علاقات لذا ستقوم الشركة بتحفيزهم .

وأكد العضو المنتدب لـ”المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة التكافلى أن الوسطاء هم من يقدموا المشورة للعميل لذا لزامآ الاهتمام بهم بصورة كبيرة.

وتابع أن شركته لديها خطة طموح للتوسع فى العديد من مناطق بالجمهورية.

إطلاق عام البناء على خطة الشركة

ولفت إلى أن شركته لديها 8 فروع منهم 4 جدد تم افتتاحهم فى الـ 6 شهور الأولى من العام المالى الجارى هم فرع محافظة الاسماعيلية وهيليوبلس- مصر الجديدة والشرقية والمنصورة .

وتابع أنه تم عمل تطوير وتحديث لفرع المهندسين والإسكندرية علاوة على وجود فرعين أخرين تحت التطوير منهم المعادى بالقاهرة.

وكشف عن نية شركته لافتتاح فرعين جديدين الأول بإحدى مدن القناة فى بورسعيد أوالسويس الثانى فى إحدى محافظات الصعيد .

وأكد أن العام الحالى هو عام البناء لكونه يستهدف النمو فى بفريق البيع وزيادة المنتجات ورفع مستوى وجودة الخدمة الممقدمة للعميل وكذا كفاءة تحصيل الأقساط التأمينية.

حققنا 40% من مستهدفات العام الجارى

وأشار إلى أن شركته حققت العام المالى الماضى أقساط تأمينية بقيمة 107 مليون جنيه، وتخطط العام الحالى لجلب 150 مليون جنيه اقساط بمعدل نمو 40% عن العام السابق

وأكد أنه تم تحقيق 40% من المستهدف الذى وضعته الشركة خلال الـ 6 شهور الاولى من العام المالى الحالى