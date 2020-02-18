«المصرية الإماراتية» ترفع رأسمالها إلى 75 مليون جنيه

بنك فيصل الإسلامى لا يمانع من حيث المبدأ فى المشاركة فى زيادة رأس المال وفقا لحصته فى هيكل الملكية، لكن بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

تستعد شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى «Metlico» لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 75 مليون جنيه بنهاية شهر أبريل المقبل مقابل 60 مليونا حاليا.

وكشف أيمن الألفى، العضو المنتدب للشركة، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مالها بقيمة 15 مليون جنيه دفعة واحدة بعد الحصول على موافقة المساهمين.

وأضاف أن بنك فيصل الإسلامى لا يمانع من حيث المبدأ فى المشاركة فى زيادة رأس المال وفقا لحصته فى هيكل الملكية، لكن بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

ويتوزع هيكل ملكية «المصرية الإماراتية» بواقع %80.1 لصالح شركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» و%9.95 لـشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، و %9.95 لبنك فيصل الإسلامى المصرى.

وأكد «الألفى» أن الزيادة المقبلة فى رأس المال لن تكون الأخيرة بل سيتم التدرج فيها سنويا للوصول إلى 150 مليونا وفقا للحد الأدنى لشركات الحياة وتكوين الأموال بقانون التأمين الشامل المنتظر إقراره من البرلمان فى دورته الحالية.

وأوضح أن الزيادة الجديدة فى رأس المال تستهدف التوسعات التى تنوى الشركة إجراءها خاصة أنها تعتزم إعادة النظر فى كل بنود خطة النمو للعامين المالى الجارى والمقبل بهدف الإسراع فى عدة اتجاهات لاستكمال مرحلة البناء والتى رفض الإفصاح عن ملامحها لحين الانتهاء منها.

على صعيد متصل، قال «الألفى» إن شركته على مشارف تغيير وتوحيد الشعار الخاص بها وبالمجموعة ككل نهاية العام الجارى بهدف رفع معدلات ربحية الشركات التابعة لها وزيادة حصصها السوقية.

وأكد أن شركته ستركز على استهداف المؤسسات الإماراتية التى تستثمر فى مصر والتأمين عليها حياة وممتكات بالتعاون مع بيت التأمين المصرى السعودى.