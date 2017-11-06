المصرية الإماراتية تؤمن على العاملين بفندق كيمبينسكى

مروة عبد النبىأبرمت الشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى « metlico» عقد تأمين حياة جماعى مؤقت على العاملين بفندق «رويال ماكسيم كيمبينسكى» بالتجمع الخامس.وقال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لـ «metlico» إن مدة العقد عام واحد، ويتضمن تغطية 500 موظفاً بالفندق

مروة عبد النبى

أبرمت الشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى « metlico» عقد تأمين حياة جماعى مؤقت على العاملين بفندق «رويال ماكسيم كيمبينسكى» بالتجمع الخامس.

وقال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لـ «metlico» إن مدة العقد عام واحد، ويتضمن تغطية 500 موظفاً بالفندق ضد مخاطر الوفاة، والعجز الكلى والجزئى، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية له تصل إلى 40 مليون جنيه.

وفى سياق آخر، أكد أن شركته لديها أكثر من 35 عقد تأمين جماعى، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف عميل من الأفراد.

وأشار إلى أن « metlico» أرسلت تغطيتين تأمينيتين جديدتين للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادهما، تستهدفان العملاء الأفراد، مقابل قسط وصفه بـ «الزهيد».

ويصل رأس المال المدفوع للمصرية الإماراتية إلى 60 مليون جنيه ، ويتوزع هيكل الملكية بواقع %80 لشركة «سلامة» الإماراتية و%10 لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» للتأمينات العامة، ومثلها لبنك فيصل الإسلامى.