المصرية الإماراتية تؤمن على العاملين فى ATC للضرائب

مروة عبد النبى أبرمت الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى «Metlico»، عقد تأمين جماعيا لمدة عام، على العاملين بشركة «أهل الضرائب ATC» إحدى الشركات المتخصصة فى الخدمات والاستشارات التدريبية. قال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لـ «Metlico» إن إجمالى المستفيدين…

مروة عبد النبى

أبرمت الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى «Metlico»، عقد تأمين جماعيا لمدة عام، على العاملين بشركة «أهل الضرائب ATC» إحدى الشركات المتخصصة فى الخدمات والاستشارات التدريبية.

قال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لـ «Metlico» إن إجمالى المستفيدين من التغطية يصل إلى 320 عاملا بإجمالى 50 مليون جنيه، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن التأمين على حياة العاملين بـ«ATC» فى حالة الوفاة بحادث أو نتيجة مرض، وكذلك الإصابة بعجز كلى أو جزئى مستديم.

وأضاف أن الوثيقة مدتها عام، على أن يتم تجديدها بعد الانتهاء لمدد مماثلة.

وأبرمت «المصرية الإماراتية» أكثر من 35 عقدًا جماعيًا للتأمين على حياة العاملين بعدد من المؤسسات الاقتصادية بتنوع أنشطتها، بالإضافة إلى قاعدة عملاء أفراد تتجاوز الثلاثة آلاف عميل.

وأوضح عبد الفتاح أن شركته تستهدف تحقيق أقساط مباشرة تصل إلى 70 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2018/2017، مقابل 48 مليون جنيه العام المالى الماضى 2017/2016.

واشار الى ان « Metlic» تستهدف التوسع جغرافيا عبر إنشاء فرعين جديدين العام المقبل فى الصعيد والبحر الأحمر، ليرتفع إجمالى الفروع الى 7 بخلاف المركز الرئيسى.

وتعد « Metlico» أحد أذرع مجموعة سلامة الإماراتية، البالغ رأسمالها 1.2 مليار درهم، ويصل إجمالى استثماراتها إلى 2 مليار درهم، فيما تتجاوز قيمة الأصول 3.5 مليار درهم، ولديها أذرع فى كل من ماليزيا، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن، وتونس، والجزائر، والسنغال.