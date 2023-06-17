«المصرية الإفريقية لعلوم الأوردة» تناقش تركيب الدعامات وعلاج القرح الوريدية

ناقشت

المصرية الإفريقية لعلوم الأوردة تركيب الدعامات وعلاج القرح الوريدية خلال المؤتمر العلمي السنوي للمؤسسة.كما طرح أهم الطرق لعلاج القرح الوريدية المزمنة والأساليب الحديثة في العلاج.

وتناول المؤتمر في يومه الثاني والأخير العديد من الموضوعات خلال الجلسات وورش العمل أهمها أمراض الأوردة العميقة، وتركيب الدعامات.

وعلى هامش الجلسات، أقيمت مسابقة للأبحاث التي تتعلق بأساليب العلاج الحديثة لأمراض الأوردة والتي تم تنظيمها بالتعاون بين كبار الأطباء المصريين والروس.

وقالت الدكتورة وسيلة طه السكرتير العام لمؤسسة المصرية الإفريقية لعلوم الأوردة إن المؤتمر نجح في تنظيم أول ورشة عمل بنظام المحاكاة لتركيب دعامات الأوردة العميقة حيث أنه لم يتم تنظيمها من قبل في مجال الأوردة والتي تضع شباب الأطباء في وضع تدريب حقيقي في تركيب الدعامة للمريض.

وتطرقت للحديث عن القرح الوريدية وأوضحت أنها جرح في كاحل القدم ويصعب التشخيص السليم لها إلا من خلال الموجات الصوتية.

المؤسسة تتبنى مشاريع لمساعدة مرضى القرح الوريدية

وأشارت إلى أن المؤسسة تتبنى مشاريع لمساعدة مرضى القرح الوريدية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاون المشترك مع منظمات وجمعيات أخرى لمواجهة المعاناة الاقتصادية بعد وصولهم لمرحلة عدم القدرة على العمل وفقدهم مصدر دخلهم.

وقال الدكتور سيرجيو جيا نسيني الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي لعلم الاوردة UIP. ورئيس مؤسسة V-WIN؛ عضو مجلس إدارة الكلية الأمريكية لعلم الأوردة، نتعاون مع EAVLA احد اهم المؤسسات لما تتمتع به من خبرات تجعلها شريك استراتيجي ونقطة انطلاق للوصول لباقي الدول الأفريقية من أجل رفع الوعى والتدريب والتعريف بعلم الأورة وتعليمه.

كما أكد على أهمية علم «الالترا ساوند» في علاج مرضى الأوعية والاوردة موضحاً أنه من الأساليب الحديثة المتعارف عليها والفعالة في العلاج.

كما أشاد دكتور ظاظا لاظار شفيلي رئيس الجمعية الجورجية لعلوم وجراحات الأوعية الدموية بتنظيم المؤتمر والذي استطاع ان يجمع الأطباء من جميع انحاء العالم ويعُد المؤتمر مركز هام للوصول للدول الغير أعضاء في الاتحاد الدولي لعلم الأوردة، إذ تعد مصر الدولة الإفريقية الوحيد في الاتحاد.

تبادل الخبرات لمواجهة التحديات في البحث السريري في مجال الأوردة

وأضاف أن المؤتمر لديه رؤية واعده حول علم الأوردة، وأهداف لتوسيع الشمول الجغرافي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات في البحث السريري في مجال الأوردة.

اختتم المؤتمر السنوي للمؤسسة المصرية الإفريقية لعلوم الاوردة فعالياته، بمشاركة خبراء دوليين من مختلف أنحاء العالم من 15 جنسية مختلفة شملت دول ألمانيا، المملكة المتحدة، وفرنسا، هولندا، ايطاليا، روسيا، تركيا، السعودية، الإمارات، الجزائر، المغرب، كوستاريكا، بلغاريا، الهند، جورجيا.