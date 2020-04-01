«المصرية الإسبانية للمعادن» تقرر تصفية نشاطها بمصنع برج العرب

الشركة كانت تقوم بالتصدير للخارج خاصة إلى السوق الأسبانى إلا أنه خلال الفترة الماضية لم يتم التصدير نتيجة وجود منافسة من دول أخرى وتحديداً الصين

قررت إدارة الشركة المصرية الإسبانية لتشكيل المعادن بمدينة برج العرب الجديدة، وقف الإنتاج بالمصنع، وتصفية النشاط نتيجة غياب جدوى التشغيل وتزايد معدلات الركود ، ووجود بعض المشكلات الضريبية ، وعدد من العوامل الأخرى .

وأكد رجب حواط ، مدير مصنع الشركة المصرية الإسبانية لتشكيل المعادن بمدينة برج العرب الجديدة، أن إنتاج المصنع توقف فى الفترة الماضية ، نتيجة غياب الطلب على الإنتاج بسبب الركود ، مع وجود بعض المشكلات التصديرية التى حالت دون استمرار الشركة فى الإنتاج .

التصدير تأثر بوجود منافسة من الصين

وصرح حواط لـ “المال” بأن الشركة كانت تقوم بالتصدير للخارج خاصة إلى السوق الإسبانية ، إلا أنه خلال الفترة الماضية لم يتم التصدير نتيجة وجود منافسة من دول أخرى ، وتحديداً الصين .

وأوضح أن العميل أصبح بإمكانه الحصول من الصين على نفس المنتج بجودة أعلى وبسعر تفضيلى يقل عن سعر الشركة ، وهو ما أنعكس على الإنتاج والتصدير.

وأشار مدير مصنع الشركة المصرية الإسبانية لتشكيل المعادن بمدينة برج العرب الجديدة ، إلى أن الشركة قبل نحو ثلاثة أشهر تم التفاوض مع مستثمر سعودى لتأجير المصنع وتشغيله ، إلا أن هذه الاتفاقات لم تستكمل.