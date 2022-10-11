«المصرية الأوروبية» تورد أول حصة من «ستروين سى إليزيه 2023» للموزعين

أخطرت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» شبكة موزعيها المعتمدين عن قيامها بتوريد أولى الدفعات المقررة من طرازات «ستروين سى إليزيه» موديل 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال أحد موزعى «ستروين» إن الوكيل المحلى لـ«ستروين» قد أرسل، الثلاثاء الماضى، القائمة السعرية والمواصفات الخاصة بموديلات «سى إليزيه 2023» التى سيتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق.

وأضاف أنه من المرتقب تسليم وكيل «ستروين» أول حصة من طرازات «سى إليزيه 2023» خلال أيام والتى من المتوقع أن تكون كميات محدودة نظرًا للصعوبات التى تواجهها الشركات المصرية فى التعاقد على جلب شحنات جديدة من عدة أشهر لأسباب تتعلق بالقيود المفروضة على الاستيراد، وتوقف البنوك عن تمويل استيراد المركبات الكاملة.

وأشار إلى أن الكميات المتواجدة فى السوق من طرازات «ستروين سى إليزيه 2023» تم استيرادها منذ عدة أشهر واحتجازها بالموانئ الجمركية على خلفية الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد، وتم الإفراج عنها بعد التوافق مع هذه القواعد.

كانت «المصرية الأوروبية للسيارات» أعلنت عن طرح طرازات «ستروين سى إليزيه» موديل 2023 بأسعار تبدأ من 359.9 إلى 399.9 ألف جنيه.

وتنتمى «سى إليزيه» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سي، بقوة 115 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات «أوتوماتيك».

وتقدم السيارة ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها 2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق «ABS» توزيع إلكترونى للفرامل «EBD» – مثبت سرعة.

وزودت «سى إليزيه» بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب – طى المرايات الجانبية كهربائيًا – تعديل مقعد السائق – مساند رأس أمامية متحركة – وغيرها».

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» استحوذت «ستروين سى إليزيه» على حصة سوقية %1.8 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الاقتصادية، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 650 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.