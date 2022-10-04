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«المصرية الأوروبية» تطرح سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2023.. تعرف على السعر والمواصفات

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تقددم بأسعار رسمية تبدأ من 359.9 ألف جنيه

«المصرية الأوروبية» تطرح سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2023.. تعرف على السعر والمواصفات
أحمد عوض

أحمد عوض

12:19 م, الثلاثاء, 4 أكتوبر 22

أخطرت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية «ستروين»، شبكة موزعيها، اليوم، بطرح سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار ستروين سي إليزيه 2023

الفئةالسعر
comfort359.9
Executive399.9
القيمة بألاف جنيه

وتنتمي «سي إليزيه» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

ستروين سي إليزيه

الأبعاد الخارجية

الطول4445 مم
العرض1953 مم
الارتفاع1474 مم
سعة الشنطة الخلفية506 لترات

مواصفات ستروين سي إليزيه 2023

تقدم سيارات ستروين سي إليزيه – الفئة الأولى- ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات منها «مصابح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وتعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، ومكييف هوء يدوي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج، وحلية كروم بالاكصدام الأمامى، وجنوط 15 بوصة».

وتم إضافة بعض التجهيزات لطرازات «سي إليزيه» لموديلات 2023 هي «مثبت سرعة، ومرايات كهرباء، ومسند رأس بالمقاعد الخلفية».

كما تحتوى «سي إليزيه» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو –بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

زودت سيارات «سي إليزيه» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة مكسوه من الجلد، ومسند يد أمامي، وفرش قماش وجلد للمقاعد، وصالون مطعم بالكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

ستروين سي إليزيه 2023
أحمد عوض

أحمد عوض

12:19 م, الثلاثاء, 4 أكتوبر 22