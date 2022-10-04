«المصرية الأوروبية» تطرح سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2023.. تعرف على السعر والمواصفات

أخطرت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية «ستروين»، شبكة موزعيها، اليوم، بطرح سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار ستروين سي إليزيه 2023



الفئة السعر comfort 359.9 Executive 399.9 القيمة بألاف جنيه

وتنتمي «سي إليزيه» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم العرض 1953 مم الارتفاع 1474 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لترات

مواصفات ستروين سي إليزيه 2023

تقدم سيارات ستروين سي إليزيه – الفئة الأولى- ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات منها «مصابح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وتعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، ومكييف هوء يدوي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج، وحلية كروم بالاكصدام الأمامى، وجنوط 15 بوصة».

وتم إضافة بعض التجهيزات لطرازات «سي إليزيه» لموديلات 2023 هي «مثبت سرعة، ومرايات كهرباء، ومسند رأس بالمقاعد الخلفية».

كما تحتوى «سي إليزيه» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو –بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

زودت سيارات «سي إليزيه» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة مكسوه من الجلد، ومسند يد أمامي، وفرش قماش وجلد للمقاعد، وصالون مطعم بالكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».