«المصرية الأمريكية للصناعات الهندسية» تنشئ مصنعا للزجاج الحرارى باستثمارات 20 مليون دولار

تخطط الشركة المصرية الأمريكية للصناعات الهندسية والمعدنية لإنشاء مصنع جديد متخصص فى إنتاج الزجاج الحرارى وزجاج المائدة، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار.

وقال أمين أبو كرات، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة – فى تصريحات لـ«المال» – إنه من المقرر الانتهاء من إجراءات إنشاء المصنع وبدء التشغيل فى نهاية 2024.

وتأسست «الشركة المصرية الأمريكية» عام 2007 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد على مساحة 13 ألف متر مربع باستثمارات مصرية أمريكية، ويصل إجماليها حاليا إلى 700 مليون جنيه، ويستحوذ الجانب الأمريكى على %70 من أسهمها .

وأشار «أبو كرات» إلى أن المصنع الجديد سيكون الوحيد المتخصص فى إنتاج الزجاج الحرارى فى مصر، لافتا إلى أن شركته انتهت من جميع الأعمال الاستشارية الخاصة بالمصنع بالتعاون مع أكبر المكاتب المعتمدة فى المجال خاصة أن إقامة مصنع للزجاج يتطلب تصميمات ومواصفات خاصة ومحددة.

وأوضح أن الهدف من إنشاء المصنع هو تحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية وتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسوق المحلية على هذه النوعية من المنتجات.

فى سياق متصل، تعتزم الشركة إنشاء خطى إنتاج إضافيين لحقن الألومنيوم بتكلفة 15 مليون جنيه خلال العام المقبل بهدف زيادة القدرة الإنتاجية إلى 100 طن يوميا بمعدل 3 آلاف طن فى الشهر.

وأشار إلى وجود نقص ملحوظ فى معروض الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة نتيجة الأحداث الحالية، كاشفا أن شركته تعتمد على مكون أجنبى بنسبة لا تتجاوز %20.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه فى 10 مايو الماضى باستثناء المواد الخام ومسلتزمات الإنتاح من قرارات العمل بالاعتمادات المستندية، والعودة إلى منظومة العمل بمستندات التحصيل مرة أخرى.