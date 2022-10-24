«المصرية الأمريكية للأعشاب» تستثمر 100 مليون جنيه فى مجال مستحضرات التجميل

تخطط الشركة الأمريكية المصرية للأعشاب اللبنانية لضخ 100مليون جنيه فى السوق المحلية فى مجالات مستحضرات التجميل.

قال الدكتور ماهر أبو جبل عضو مجلس إدارة الشركة، وأحد مؤسسيها لـ«المال» إن تلك الاستثمارات هى بداية أنشطتها فى مصر، وإذ سيتم توجيهها إلى زراعة الأعشاب وإنتاج مستحضرات التجميل.

وأكد أن شركته بدأت تجهيز وزراعة نحو 400 فدان فى وادى النطرون بتكلفة نحو 20 مليون جنيه، متضمنة نباتات الزعتر والصبار «أوليفيرا » مشيرا إلى ارتفاع جودة التربة المصرية ومحاصيلها العطرية والطبية.

وكشف «أبو جبل» أن شركته تتبنى خطة توسعية حاليا تتضمن تصدير النباتات والأعشاب كخامات فى المرحلة الأولى إلى بعض الدول، ثم بعد ذلك يتبعها تدشين مصنع باستثمارات تقدر بنحو 80 مليون جنيه، لتحويل هذه الزراعات إلى مستحضرات تجميل وتصديرها .

وأشار إلى أن السوق الأمريكية مهتمة بمحاصيل الأعشاب الطبية المصرية إذ تعتبر من أكبر المستقبلين لها بقيمة إجمالية تقترب من مليار جنيه سنويا وفقاً لتقديراته.

يذكر أن مصر من أبرز الدول التى تصدر الأعشاب و التوابل مثل «الينسون» و«الروزمارى» و«إكليل الجبل» و«الحلبة» و«الحبة السوداء» و«البردقوش» و«الشطة».

وأكد «أبو جبل» أن مصر تتمتع بمزايا تفضيلية تسمح لها بتصدير منتجاتها بسهولة لدول «الميركوسور و» الكوميسا« والاتحاد الأوربى والمنطقة العربية.