المصرية الألمانية للسيارات تستهدف صادرات بـ 5 ملايين يورو

- افتتاح مصنع مسابك لتعميق إنتاج أقراص الفرامل بالربع اﻷولأحمد عوضأكد محمد سالم، مدير أول دعم اﻷعمال بالمصرية اﻷلمانية للسيارات، المتخصصة فى إنتاج أجزاء المكابح، أن الشركة تستهدف زيادة حجم صادراتها لتصل إلى 5 ملايين يورو، خلال العام المقبل.وأوضح أن هناك إستراتيجية تعتمد على فتح أسواق تصديرية ج

– افتتاح مصنع مسابك لتعميق إنتاج أقراص الفرامل بالربع اﻷول



أحمد عوض

أكد محمد سالم، مدير أول دعم اﻷعمال بالمصرية اﻷلمانية للسيارات، المتخصصة فى إنتاج أجزاء المكابح، أن الشركة تستهدف زيادة حجم صادراتها لتصل إلى 5 ملايين يورو، خلال العام المقبل.

وأوضح أن هناك إستراتيجية تعتمد على فتح أسواق تصديرية جديدة، مع عددًا من مصانع السيارات العالمية، خاصة “اﻷورورية”، والتي تشهد زيادة في معدلات إنتاجها على صعيد صناعة السيارات العالمية.

وكشف سالم، عن افتتاح المصرية الألمانية مصنعاً للمسابك لزيادة المواد الخام المستخدمة فى إنتاج أقراص الديسك والفرامل، بالسادس من أكتوبر، خلال الربع اﻷول من العام المقبل، مؤكدًا أن مشروع تصنيع مواد الخام محليًا سيرفع من نسبة القيمة المضافة للمنتج المحلي، فضلًا عن زيادة فرص حجم الصادرات للمصانع العالمية.

وتابع: أن العام الحالي شهد عدد من التحديات الصعبة علي مصنعي السيارات ومكوناتها، ومن أبرزها: انخفاض معدلات اإنتاج الصناعي عالميًا، من بينها صناعة السيارات، فضلاً عن عدم توافر العملة من قبل القطاع المصرفي، لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مما انعكس سلبًا على مستهدفات الشركات من تراجع بالمبيعات.



وتعتبر المصرية اﻷلمانية للسيارات، واحدة من الشركات التى تعمل على تصدير أغلب إنتاجها للمصانع العالمية – من بينها “مرسيدس – بنز” منذ عام 2002، وحتى الآن وكذا مجموعة “فولكس فاجن” منذ مطلع 2012.