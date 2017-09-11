المصرية الأسمن في العالم تبتسم في أول عيد ميلاد بأبو ظبي

تعد لتكون سفيرة مقاومة السمنة على مستوي العالم، وفق بيانحسين رجب تدخل المصرية الأسمن في العالم، إيمان أحمد عبد العاطي، المرحلة الثانية من علاجها بمستشفي بأبو ظبي، وفي ذكرتها أيام قليلة ملئت بابتسام الحضور حولها إثر الاحتفال بأول عيد ميلاد لها على سرير العلاج بعد نحو أكثر من 20 عاما

تعد لتكون سفيرة مقاومة السمنة على مستوي العالم، وفق بيان





حسين رجب

تدخل المصرية الأسمن في العالم، إيمان أحمد عبد العاطي، المرحلة الثانية من علاجها بمستشفي بأبو ظبي، وفي ذكرتها أيام قليلة ملئت بابتسام الحضور حولها إثر الاحتفال بأول عيد ميلاد لها على سرير العلاج بعد نحو أكثر من 20 عاما من المرض وآمال تحيطها بجعلها سفيرة لمقاومة السمنة على مستوي العالم، وفق بيان.

وتعاني إيمان (36 عاماً)، من سِمنة مفرطة للغاية، إذ بلغ وزنها نحو 500 كغم (حسب أسرتها)؛ وبدأت، في فبراير الماضي، رحلة إنقاص وزنها؛ عندما انتقلت من مقر سكنها بمحافظة الإسكندرية إلى الهند، قبل أن تحدث أزمات لها وتنتقل للعلاج في أبو ظبي.



و بحسب بيان نقله اليوم الاثنين، موقع صحيفة الاتحاد الإماراتية، احتفلت مستشفى برجيل في أبوظبي بعيد ميلاد المصرية إيمان أحمد عبدالعاطي أمس الأول السبت ذلك بحضور جميع أفراد أسرتها، وكذلك جميع أفراد الفريق الطبي المرافق لها منذ اليوم الأول لرحلة علاجها، وفي مقدمتهم الدكتور شمشير فاياليل.

** رحلة العلاج الثانية وآمال السفيرة

وقال شمشير فاياليل رئيس مجلس إدارة المستشفي، والعضو المنتدب لمجموعة «في. بي. إس» للخدمات الصحية في البيان ذاته أنه «منذ وصول الآنسة إيمان لإمارة أبوظبي وبالتحديد لمستشفى برجيل، أشرف على علاجها فريق متكامل من عشرين متخصصاً في كل المجالات ذات العلاقة بحالتها”.

وأضاف “قد سجلنا حدوث تحسن كبير في حالتها الصحية بوجه عام، وبدأ الفريق الطبي في التخطيط لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج والتي سوف تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر».

وتابع فاياليل حديثه «رؤيتنا للابتسامة والفرح على وجه الآنسة إيمان وأسرتها أيضاً، والتي عبروا عنها بكل سعادة، تعطينا الدافع الكبير لاستكمال هذه المهمة الإنسانية مع ضيفتنا الآنسة إيمان».

وأوضح أن “هدفنا الأكبر هو محاربة السمنة، والآنسة إيمان هي الواجهة لكل الخطط التى نضعها لمقاومة السمنة”.

وتابع “نحن نأمل أنه بعد التعافي الكامل لها أن تصبح سفيرة مقاومة السمنة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وأن نشجع الناس على تبني نمط حياة صحي».

** تفاصيل عيد الميلاد

ووفق البيان، دأبت مستشفى برجيل في الفترة الأخيرة وبصفة خاصة بعد التحسن الملحوظ والتطور الكبير وغير المتوقع لحالة إيمان عبدالعاطي في التركيز على الجانب النفسي في العلاج، وذلك عبر مساعدتها في الاندماج مرة أخرى مع المجتمع بعد أن قضت 25 عاماً في سرير المرض والعزلة، وذلك من خلال الأشخاص الذين تسعد بوجودهم في حياتها وتسعد برؤيتهم حولها، وفي مقدمتهم والدتها وشقيقتها وبقية أفراد أسرتها.

لذلك، قررت إدارة المستشفى تحضير مفاجأة جديدة لإيمان بالاحتفال بعيد ميلادها بعد أن دعت جميع أفراد أسرتها من مصر ليشاركوها الاحتفال مع أسرتها الثانية من أعضاء الفريق الطبي المعالج لها بمستشفى برجيل.

وتعبيراً عن فرحتها وسعادتها بهذة المفاجأة غير المتوقعة، وجهت إيمان عبدالعاطي الشكر بكلمات بسيطة إلى كل أعضاء الفريق الطبي المعالج لها من مستشفى برجيل، واستطاعت أن تنطق أسماءهم.

** سبب سمنة إيمان

وقصة إيمان (36 عاماً) بدأت منذ طفولتها؛ إثر إصابتها بخلل في الغدد والهرمونات، ففي سن الـ12 عاماً، بدأت تمشي على ركبتيها، بسبب تقوس في الأرجل، جراء الوزن الزائد؛ ما دفعها إلى عدم استكمال دراستها، حيث كانت في السنة الخامسة من التعليم الأساسي.



وهذه الشابة المصرية هي أسمن امرأة في العالم، حيث سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عام 2011، الأمريكية “بولين بوتر”، كأسمن امرأة على قيد الحياة وزنا بـ292 كيلوجرام، قبل أن تتجاوزها إيمان.



ويعرف خبراء منظمة الصحة العالمية، السمنة بأنها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون، ناتج عن اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم وتلك التي يحرقها.

ويعاني 1.4 مليار نسمة من البالغين حول العالم (من أصل 7.4 مليار نسمة) من فرط الوزن، حسب “الصحة العالمية”، التي أفادت بوفاة ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة سنوياً بسبب فرط الوزن أو السمنة.