المصرية أشرقت تتأهل لآخر محطة في نهائيات ذا فويس كيدز

المال- خاصتأهلت "أشرقت أحمد"، الطفلة المصرية الوحيدة ببرنامج ذا فويس كيدز The voice Kids مساء اليوم السبت، إلى آخر محطة في نهايات المسابقة الغنائية الأبرز للأطفال التي تبثها محطة إم بي سي. وغنت "أشرقت أحمد" أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "حيرت قلبي معاك"، ودفعها تصويت الجمهور العربي إلى التقدم ع

المال- خاص

تأهلت “أشرقت أحمد”، الطفلة المصرية الوحيدة ببرنامج ذا فويس كيدز The voice Kids مساء اليوم السبت، إلى آخر محطة في نهايات المسابقة الغنائية الأبرز للأطفال التي تبثها محطة إم بي سي.

وغنت “أشرقت أحمد” أغنية كوكب الشرق أم كلثوم “حيرت قلبي معاك”، ودفعها تصويت الجمهور العربي إلى التقدم على زميلتها “نور” في فريق المطرب المصري، تامر حسني، والذهاب لآخر مرحلة في سباق البرنامج في موسمه الثاني.

وينتظر أن يخرج من فريق المطربة نانسي عجرم، صوت ثان، وكذلك فريق المطرب كاظم الساطر.

وستقوم الأصوات الثلاثة بأداء أغنيات جديدة بعد قليل، قبل أن يخرج من بينهم الصوت الفائز هذا العام بالمسابقة في موسمها الثاني

ومر البرنامج الغنائي بمراحل عدة للغناء بين المشاركين من الأطفال ذوي الأعمار المختلفة، وكان المنافسة على أشدها في مرحلتي “الصوت وبس”، و”المواجهة الأخيرة”.



