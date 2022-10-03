المصري:انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف المصرية والكويتية

أعلن محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق على وجود دعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف التجارية وغرفة الكويت.

وقال في كلمته بالملتقى المصري الكويتي أن الوحدة المشتركة ستقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتوفيق في كافة المشاكل قبل ان تصبح منازعات او قضايا.

واضاف المصري: كما ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي.

وأوضح المصري أنه تم البدء في دراسة واردات كل دولة من مختلف دول العالم، وحصر ما يمكن احلاله بواردات من مصر والكويت، ثم التشبيك بين المصدرين والمستوردين مع امدادهم بالمواصفات والاشتراطات الوطنية الواجبة لكل سوق.

وأشار المصري الي أنه سيتم السعي لخلق مسارات لوجستية اقتصادية سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري مستغلين اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في دولتينا والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.