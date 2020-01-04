المصرى ينفق 6 يورو على شراء تأمينات الحياة في 2018 (خريطة تفاعلية)

بلغ حجم إنفاق المواطن المصرى على شراء تأمينات الحياة 6 يوور فى عام 2018، فى حين بلغ حجم إنفاق الباكستانى 7.4 يورو على شراء تأمينات الحياة خلال 2018، والسعودى بحجم إنفاق 7.9 يورو .

حلت مصر فى المركز الـ 54 عالميا من حيث حجم إنفاق المواطن المصرى على شراء وثائق تأمينات الحياة خلال عام 2018، بعد كلا من باكستان والسعودية وكازاخستان وكينيا وتركيا وسريلانكا، وذلك وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

وبلغ حجم إنفاق المواطن المصرى على شراء تأمينات الحياة 6 يوور فى عام 2018، فى حين بلغ حجم إنفاق الباكستانى 7.4 يورو على شراء تأمينات الحياة خلال 2018، والسعودى بحجم إنفاق 7.9 يورو ، والكازاخستانى بحجم إنفاق 10 يورو، والتركى بحجم إنفاق سنوى على شراء تأمينات الحياة بلغ 16.7 يورو فى 2018 والسريلانكي بحجم إنفاق 19.9 يوور فى 2018.

السعودى والكينى والتركى يسبقون المواطن المصرى فى الإنفاق

وجاء إنفاق المواطن المصري متأخرا عن نظيره الأوكرانى على شراء وثائق تأمينات الحياة 2.2 يورو فى عام 2018، تلاه النيجيرى بحجم إنفاق 2 يوور ثم المواطن فى دولة لاوس بحجم إنفاق على شراء تأمينات الحياة بلغ 0.5 يورو وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

سنغافورة تتصدر التصنيف العالمى بحجم 4112 يورو خلال 2018

وتصدرت سنغافورة الترتيب العالمى من حيث حجم إنفاق الفرد على شراء وثائق تأمينات الحياة بحج إنفاق 4112.1 يورو خلال عام 2018، وتلاها المواطن الدنماركى بحجم إنفاق 3228.1 يورو ثم المرتبة الثالثة السويسرى بحجم إنفاق على شراء التأمين على الحياة بلغ 3219.6 يورو العام الماضى، ثم المركز الرابع حلت ايرلندا بحجم إنفاق للمواطن على شراء تأمين الحياة بلغ 3021.6 يورو فى عام 2018.

وجاءت السويد فى المرتبة الخامسة عالميا من حيث إنفاق الفرد على شراء تأمنيات الحياة وبلغ حجم إنفاق المواطن السويدى 2839.5 يورو خلال عام 2018، وذلك طبقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

وتلاها فى المركز السادس بريطانيا بحجم إنفاق للمواطن الانجليزى على شراء تأمينات الحياة بلغ 2556 يورو العام الماضى، تلاها فرنسا فى المرتبة السابعة بحجم إنفاق للفرنسى على شراء التأمين على الحياة بلغ 2063.2 يورو فى عام 2018.

الجراف التفاعلى التالى يوضح أكبر 10 أسواق عالمية من حيث حجم إنفاق المواطن على شراء وثائق تأمينات الحياة خلال عام 2018 (المبلغ باليورو).

ايطاليا فى المركز العاشر بحجم إنفاق 1780 يورو

وفى المركز الثامن حلت اليابان بحجم إنفاق للمواطن اليابانى على شراء منتجات تأمينات الحياة بلغ 2025 يورو فى عام 2018، تلاها النرويج فى المرتبة التاسعة بحجم إنفاق للمواطن بلغ 1901 يورو ، وفى المركز العاشر جاءت ايطاليا بحجم إنفاق للمواطن الإيطالى على شراء تأمينات الحياة بلغ 1780.2 يورو خلال عام 2018.

الخريطة التفاعلية التالية تبين حجم إنفاق المواطن على شراء تأمينات الحياة فى 57 دولة على مستوى العالم (المبلغ باليورو).