المصرى يكتفى بنتيجة الذهاب ليقصى سيمبا ويتأهل لملحق الكونفدرالية

على المصرى اكتفى فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، بالتعادل الإيجابى 2-2، الذى حققه فى لقاء الذهاب، أمام سيمبا التنزانى، بعدما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد بورسعيد، فى إياب دور الـ 32 "الأول" لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".



على المصرى

اكتفى فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، بالتعادل الإيجابى 2-2، الذى حققه فى لقاء الذهاب، أمام سيمبا التنزانى، بعدما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد بورسعيد، فى إياب دور الـ 32 “الأول” لكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية”.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء الذى أداره طاقم الحكام الآريتري، المكون من يوناس زيكارياس جيبري حكماً للساحة، وأنجيسوم أوجباماريام مساعد حكم أول، ويوهانس تيويلدي جيبريسيلاس مساعد حكم ثان، وييماني أسفا حكماً رابعاً، بالتعادل السلبى بدون أهداف بين الفريقين.

ولم يختلف الحال فى النصف الثانى من اللقاء، الذى شهد حضورا جماهيرا كبيرا من عشاق الفريق البورسعيدى، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف، ويصعد المصرى لدور الـ 32 “الثانى” من الكونفدرالية الأفريقية، ويودع سيمبا التنزانى البطولة مبكرا.

ومن المنتظر أن يعرف المصرى خصمه فى الدور المقبل، يوم الأربعاء المقبل، الذى سيشهد قرعة الـ 32 “الثانى” للكونفدرالية، والتى ستقام بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” فى القاهرة، على أن تقام لقاءات الذهاب أيام 6 و 7 و8 أبريل المقبل، على أن تقام لقاء الإياب يومى 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تقام قرعة دور المجموعات للكونفدرالية، يوم 21 أبريل القادم.

