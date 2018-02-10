المصرى يستضيف جرين بافلوز على ستاد بورسعيد

على المصرى:بعد غياب 6 سنوات، يعود استاد بورسعيد، لاستضافة لقاءات النادى المصري، الذى يستضيف جرين بافلوز الزامبي، في ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت.ويدير اللقاء طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكماً للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيل

على المصرى:

بعد غياب 6 سنوات، يعود استاد بورسعيد، لاستضافة لقاءات النادى المصري، الذى يستضيف جرين بافلوز الزامبي، في ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”، فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكماً للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو وباليكوا موسى نجوبي كمساعدين، بالإضافة إلى شيلانجيه علي سابيلا حكماً رابعا، فيما سيتولى الجزائري عمار بهلول مهام مراقب المباراة.

واختتم المصري تدريباته على الاستاد استعداداً للمباراة، واستمر المران 75 دقيقة، حرص المدير الفني للفريق حسام حسن، على وضع اللمسات النهائية التي سيخوض بها الفريق المباراة، وركز على بعض الجوانب الخططية، وكيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الهجومية والدفاعية، واختتم المران بالتدريب على تسديد ركلات الترجيح.

وأكد حسام حسن، على ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز في مواجهة اليوم، وشدد للاعبيه على أهمية تحقيق فريقه لفوز بفارق أهداف كبير يسهل من الهدف المنشود بحسم التأهل للدور التالي قبل لقاء الإياب في زامبيا يوم 20 من الشهر الجاري.

وأوضح أن حضور الجماهير لدعم فريقها بإستاد بورسعيد، بعد أن غاب عن استضافة المباريات لنحو 6 سنوات مضت سيشعل حماس لاعبيه، وسيلعب دورًا كبيرًا في اكتساح الفريق الزامبي، بعدد كبير من الأهداف يحسم التأهل بشكل كبير قبل السفر لخوض الإياب.

وأضاف حسن، أنه درس نقاط القوة والضعف في المنافس جيدًا، وقام خلال المران الأخير بتدريب لاعبيه على جمل فنية محددة تسهل من ضرب صفوف الفريق الزامبي، واختتم تصريحاته، إلى أن فريقه يهدف خلال مشاركته بالكونفيدرالية حاليًا، إلى تحقيق إنجاز يليق بمكانة النادي البورسعيدي، ويسعد جماهيره العريضة.

وعقد بمقر منطقة بورسعيد لكرة القدم، الاجتماع الفنى للقاء، برئاسة مراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، وبحضور محمد ياسين رئيس المنطقة والممثل التنظيمي للاتحاد المصري للمباراة، وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، واللواء أمجد عباس مدير أمن النادي، وطاقم التحكيم الأوغندي، وتم الإتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، وسيرتدي حارس المصري اللون السماوي ، فيما سيرتدي فريق جرين بافالوز اللون الأحمر الكامل.

ومثل فريق المصري فى الاجتماع، وليد بدر المدير الإداري، ومحمود جابر إداري الفريق، وإبراهيم غانم مسئول المهمات، ومثل فريق جرين بافالوز، أندرو سيامي ممثل الإتحاد الزامبي لكرة القدم، ومعه الكولونيل سيموتامي رئيس مجلس إدارة النادي، ومدير الفريق بيرنارد شيسانجا.

وأنهت شركة بريزنتيشن الراعية للمباراة، تجهيز مضمار الاستاد وتغطيته بأرضية ذات لون بنفسجي، كما انتهى مسئولي الشركة في تركيب اللوحات الإعلانية، بعدما حصلت بريزنتيشن على حقوق رعاية المباراة، فيما حصلت قناة أون سبورت على حق بث المباراة حصرياً.

من جانب ’خر، حرص اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري، على إتاحة فرصة مشاهدة المباراة، لأكبر عدد ممكن من مواطني بورسعيد ، حيث قرر المحافظ، تركيب 3 شاشات عملاقة بميادين الشهداء “المسلة”، وحديقة سعد زغلول، وميدان بنزرت “مدخل حي الزهور”، ليتمكن المواطنون من خلالها من مشاهدة المباراة.