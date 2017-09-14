المصرى يدين الأوليمبية فى أزمة عمومية الأهلي

على المصرى:قال حمادة المصري، عضو اللجنة الأوليمبية، إن النادي الأهلي موقفه القانوني سليم من إقامة جمعيته العمومية الخاصة لإقرار لائحته الخاصة على يومين، مشيرا إلى أن القانون لا يوجد به أي مواد تمنع الأهلي من إقامة الجمعية العمومية على يومين.وأضاف المصري أن الأهلي، إذا تقدم بشكوى للجنة الأوليمبي



على المصرى:



قال حمادة المصري، عضو اللجنة الأوليمبية، إن النادي الأهلي موقفه القانوني سليم من إقامة جمعيته العمومية الخاصة لإقرار لائحته الخاصة على يومين، مشيرا إلى أن القانون لا يوجد به أي مواد تمنع الأهلي من إقامة الجمعية العمومية على يومين.

وأضاف المصري أن الأهلي، إذا تقدم بشكوى للجنة الأوليمبية الدولية، والمحكمة الرياضية الدولية، سيفوز بالقضية، ويقر لائحته الخاصة التي وافقت عليها الجمعية العمومية، وشدد المصري على أن موقف الأهلي سليم تماما، وأن القانون لم يمنع الأهلي من إقامة الجمعية العمومية على يومين.

وأكد عضو اللجنة الأوليمبية المصرية، أن مجلس اللجنة لم يجتمع لمناقشة أزمة القلعة الحمراء، لافتا إلى أن اللجنة لم تصدر أي قرار رسمي بشأن الأهلي، وأن قرار اعتماد اللائحة الاسترشادية للأهلي لم يُناقش في اجتماع الأوليمبية، مشددا على أن مجلس اللجنة لم يتخذ أي قرار بشأن الأهلي حتى الآن.

وأوضح المصري، إن وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، هي التي أعدت اللائحة الاسترشادية، ووافقت عليها اللجنة الأوليمبية، وأقرتها فقط ولم تشارك في وضعها، مشيرا إلى أنها تحتوى على كارثة، وهو تطبيقها على الأندية والاتحادات، بالإضافة لأندية الشركات، وهو أمر غير صحيح، وكان لابد أن تكون هناك لائحة خاصة بأندية الشركات.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، قد رفضت اعتماد الجمعية العمومية للأهلي، لإقرار اللائحة الخاصة، وقررت اعتماد الاسترشادية كلائحة للنادى الأهلي، ونشرت القرار في الجريدة الرسمية.