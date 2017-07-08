المصرى يدعم فريق الكرة بـخمس صفقات فى الميركاتو الصيفى

نجح مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، بالتشاور مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالفريق البورسعيدى، بقيادة حسام حسن، وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة، فى التعاقد مع خمسة لاعبين، استعدادا للموسم المقبل، على رأسهم الإيفوارى شيخ أحمد موركو مهاجم هلال الأبيض السوداني.

وضمت قائمة اللاعبين الجدد، محمود السيد حارس الاتحاد السكندرى، ومصطفى محمود لاعب وسط المنيا وزميله المهاجم محمد منتصر، وأحمد عبد الموجود مدافع النصر للتعدين، ووقع الخماسى، على عقود تربطهم بالنادى لمدة ثلاثة مواسم، ولم تفصح الإدارة عن المقابل المادى لأى منهم.

وسينهى المصرى الموسم الحالى للدورى المصرى الممتاز، فى المركز الرابع، ولن يكون لمواجهته أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الأخيرة للدورى، بعد غد الاثنين، أى تأثير على ترتيبه.