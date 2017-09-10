المصرى يحقق فوزه الأول فى الدورى على حساب دجلة

- الأسيوطى يضيع فوز عريض على المقاصة ويكتفى بنقطةعلى المصرى حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، فوزه الأول فى الدورى المصرى الممتاز، اليوم الأحد بتغلبه على ضيفه وادى دجلة، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة ا

– الأسيوطى يضيع فوز عريض على المقاصة ويكتفى بنقطة



على المصرى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، فوزه الأول فى الدورى المصرى الممتاز، اليوم الأحد بتغلبه على ضيفه وادى دجلة، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء الوحيد أحمد جمعة مهاجم المصرى، فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول، بضربة جزاء صحيحة، أحتسبها محمود بسيوني حكم اللقاء، ترجمها جمعة فى الزاوية اليمنى العليا لمحمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة.

سيطر الفريق البورسعيدى على مجريات اللقاء، وقدم لاعبوه عرضا جيدا فى مستهل لقاءاتهم فى المسابقة المحلية، بقيادة حسام حسن، وأضاع لاعبو المصرى عدد كبير من الفرص بفضل تألق عبد المنصف، فيما لم يقدم دجلة بالقيادة الشابة لأحمد حسام “ميدو”، العرض المنتظر، رغم التدعيمات الكبيرة، والمعسكر الأوروبى الذى خاضه الفريق فى اليونان.

بتلك النتيجة، يحصد المصرى أول ثلاثة نقاط له فى الدورى المصرى الممتاز، وضعته فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الأيجيبشن ليج، مؤقتا لحين نهاية لقاءات الجولة الأفتتاحية للمسابقة، فيما بقى رصيد وادى دجلة بدون نقاط، وجاء فى المركز السادس عشر.

وكانت لقاءات اليوم الثالث للجولة الأولى، قد أنطلقت بلقاء الأسيوطى سبورت مع ضيفه مصر المقاصة، وأنقذ الغانى جون أنطوي، مهاجم الفريق الفيومى، فريقه من السقوط في فخ الهزيمة، ومنحه نقطة ثمينة من التعادل بهدف لكل فريق.

وعانى المقاصة في أول اختبار مع مديره الفني الجديد، مؤمن سليمان، وأهدر الأسيوطي عدة فرص محققة في الدقائق الأخيرة، خاصةً الإنفراد الذي أضاعه محمد طارق بغرابة، قبل النهاية بلحظات، بجانب ضربة رأس قريبة من سعيد مراد، أبعدها الحارس أحمد مسعود ببراعة، ويعد هذا التعادل هو الرابع في الجولة الأولى للدوري، مقابل خروج ثلاثة مباريات فقط بفوز أحد الفريقين،

تقدم الأسيوطي بهدف سجله محمد طارق، الظهير الأيسر، في الدقيقة 45، من خطأ فادح لحارس مصر المقاصة، أحمد مسعود، قبل أن يعود أنطوى ليحرز هدف التعادل فى الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وبتلك النتيجة يحتل الأسيوطى الصاعد حديثا للدورى الممتاز، المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة، برصيد نقطة واحدة، وهو نفس رصيد المقاصة صاحب المركز الثامن.