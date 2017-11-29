المصرى للصادرات: نستهدف مضاعفة المحفظة الائتمانية فى 5 سنوات

رجب عز الدينأعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن الانتهاء من إعداد إستراتيجية للأعوام المالية الخمس القادمة حتى 2022.وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه يستهدف مضاعفة حجم المحفظة الائتمانية والاستمرار فى دعم المصدرين، وتنمية الشركات الصغير والمتوسطة والتوسع فى نشاط التجزئة

رجب عز الدين

أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن الانتهاء من إعداد إستراتيجية للأعوام المالية الخمس القادمة حتى 2022.

وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه يستهدف مضاعفة حجم المحفظة الائتمانية والاستمرار فى دعم المصدرين، وتنمية الشركات الصغير والمتوسطة والتوسع فى نشاط التجزئة المصرفية.

ويستهدف البنك توسيع النطاق الجغرافى لانتشاره بزيادة شبكة فروعه إلى 58 على مستوى الجمهورية، وبالأخص المدن الجديدة، إضافة إلى تطوير شبكة الصرافات الآلية لتصل إلى 100 ماكينة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية -اليوم الخميس- أنها تدرس ملفات نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر للبنك من 1.728 مليار جنيه إلى 2.728 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه.

ويبلغ رأسمال البنك 1.73 مليار جنيه، موزعاً على 172.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.