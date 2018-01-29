المصرى للصادارت يفتح باب الترشح لانتخاب مجلس الإدارة

رجب عز الدين:أخطر البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة المصرية، اليوم الإثنين، بفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة اعتبارا من 1 فبراير المقبل.وتتولى مجلس إدارة البنك، مرفت زهدي السيد سلطان، بينما يشغل أحمد محمد جلال محمد عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة.وقالت ميرفت سلطان

رجب عز الدين:

أخطر البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة المصرية، اليوم الإثنين، بفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة اعتبارا من 1 فبراير المقبل.

وتتولى مجلس إدارة البنك، مرفت زهدي السيد سلطان، بينما يشغل أحمد محمد جلال محمد عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقالت ميرفت سلطان – فى تصريحات سابقة – إن بنك الصادرات يمتلك إستراتيجية طموح ترتكز بشكل رئيسى على دعم وتنمية الصادرات والمصدرين، تتواكب مع خطة الدولة الهادفة إلى مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، و يخطط لتكثيف تواجده فى الأسواق الأفريقية .

وأعلن البنك فى 23 يناير الجارى، عن حصوله على قرض متوسط الأجل بقيمة 10 ملايين دولار من “صندوق سند” بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودفع جهود البنك لزيادة وتوسيع نطاق عمليات الإقراض التي يقدمها.

تأسس البنك عام 1983 لتشجيع وتنمية الصادرات والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وتقديم كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها بنوك الاستثمار والأعمال وذلك بالعملة المحلية والأجنبية الأخرى، من خلال مركزه الرئيسي و 26 فرعا على مستوى الجمهورية.

ويبلغ رأسمال البنك 1.7 مليار جنيه، موزعاً على 172 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتوزع بين هيكل ملكيته بنك الاستثمار القومي (40.75%)،،بنك مصر (23.13%)، البنك الأهلي المصري (11.43%)، وآخرون.

