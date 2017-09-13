المصرى للتنافسية يعقد ورشة عمل عن الإصلاحات الاقتصادية

مها أبوودن يعقد المركز المصرى الوطنى للتنافسية، مساء الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل"، بحضور كل من وزيرى المالية والتخطيط عمرو الجارحى، والدكتورة هالة السعيد، فضلاً عن محافظ البنك المركزى طارق عامر.ويناقش المؤتمر فى

مها أبوودن



يعقد المركز المصرى الوطنى للتنافسية، مساء الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل”، بحضور كل من وزيرى المالية والتخطيط عمرو الجارحى، والدكتورة هالة السعيد، فضلاً عن محافظ البنك المركزى طارق عامر.

ويناقش المؤتمر فى 3 جلسات مسائية، سبل استخدام السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية فى توليد فرص العمل ورفع معدلات التشغيل.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويلقى المحاضرة الرئيسية البروفيسور فرانشسكو سارتشينو، نائب مدير ادارة الابتكار والتنافسية بجامعة العلوم السياسية والاقتصادية بفرنسا.

وتخصص حلقة نقاشية فى نهاية الورشة، لمناقشة وزيرى المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزى، ويديرها أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.