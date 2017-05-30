المصرى لدراسات السياسات يحذر من استمرار التضييق على الصحافة

إيمان عوف استنكر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، حجب 21 موقعا إلكترونيا تحت ادعاء "تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، وذلك دون اللجوء لاتخاذ أى إجراء قانونى للقيام بذلك فى أسوأ الأحوال أو حتى الرجوع إلى تلك المواقع لاستيضاح مضمون محتواها أو إعلام القائمين عليها الذين فوج

إيمان عوف

استنكر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، حجب 21 موقعا إلكترونيا تحت ادعاء “تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب”، وذلك دون اللجوء لاتخاذ أى إجراء قانونى للقيام بذلك فى أسوأ الأحوال أو حتى الرجوع إلى تلك المواقع لاستيضاح مضمون محتواها أو إعلام القائمين عليها الذين فوجئوا بحجبها وتعسر عليهم الولوج إليها لاستكمال عملهم.

شمل الحجب بعض المواقع منها على سبيل المثال:(عدة مواقع إلكترونية لقناة الجزيرة، ومدى مصر الذى يصنف باعتباره موقعا تقدميا لا صلة له بالإسلاميين، ومصر العربية، وعربي 21، والشعب، وقناة الشرق، وكلمتى، وحرية بوست، وإخوان أونلاين، ونافذة مصر، وبوابة القاهرة، والمصريون.. وغيرهم

وقد أشاروا لحصولهم على الرخص القانونية من الجهات المختصة -التي لم تصدر أي بيان رسمى توضيحي لسبب الحجب ودورها في ذلك من عدمه- عبر تصريحات متفرقة للإعلام.

واستكمالًا لما حدث منذ ثلاثة أيام تم أمس بتاريخ 28/5/2017حجب موقعي جريدة “البورصة” وموقع جريدة “ديلي نيوز ايجبيت” والمرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة.اعتبر المركز ان ما يحدث لأمر خطير، مبديا تخوفه من أن يكون خطوة تجاه مزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير والعصف بحرية واستقلال الصحافة والإعلام والعاملين والعاملات بهما.

طالب المركز المصرى لدراسات السياسات العامة الالتزام بالمبادئ الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية الرأى والتعبير، تغليب المسلك القانوني عند اتخاذ أى إجراءات خاصة بالصحف والمواقع الإلكترونية وما فى حكمهم في حالة ارتكاب أى جرائم نصت عليها القوانين.

اللجوء للجماعة الصحفية والإعلامية في حالة تبين حدوث مخالفات تتنافى ومواثيق الشرف المهنية، الالتزام بالشفافية واحترام الرأى العام من خلال إصدار البيانات وغيرها لشرح السياسات وما تشمله من قرارات تؤثر على الأفراد والمؤسسات وتنال من الحريات.