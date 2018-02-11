المصرى فرح بورسعيد بفوزه فى الكونفدرالية

على المصرى: تعيش مدينة بورسعيد منذ فوز الفريق الأول لكرى القدم بالنادى المصرى، على جرين بافلوز الزامبى، فى ذهاب الدور التمهيدى لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، أمس السبت، أجواء فرح و سعادة كبيرة، ليس فقط للأربعة أهداف التى سجلها لاعبو الفريق البورسعيدى، ولكن لعودة الحياة مرة أخرى إلى است

على المصرى:

تعيش مدينة بورسعيد منذ فوز الفريق الأول لكرى القدم بالنادى المصرى، على جرين بافلوز الزامبى، فى ذهاب الدور التمهيدى لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، أمس السبت، أجواء فرح و سعادة كبيرة، ليس فقط للأربعة أهداف التى سجلها لاعبو الفريق البورسعيدى، ولكن لعودة الحياة مرة أخرى إلى استاد المصرى ، بعد غياب 6 سنوات عن استضافة المباريات الرسمية للفريق.

ووضع المصرى قدما فى دور الـ 32 للبطولة، بفوزه الكبير مساء أمس، برباعية نظيفة، سجلها إسلام صلاح، والمهاجم البوركينابي الدولي أريستيد بانسيه، ومحمد كوفي وإسلام عيسى،

قبل مباراة العودة التى ستقام على ملعب “نوكولوما” بالعاصمة الزامبية لوساكا 20 فبراير الجاري.

وأعرب سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، عن خالص شكر مجلسه بالكامل للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صاحب الفضل الكبير في العودة للعب على الاستاد ، بعدما أصدر قراره التاريخي في 5 يناير 2016 بعودة الاستاد إلى النادي المصري، ثم قرار تسليم الاستاد في 28 يونيو من العام ذاته ، مؤكداً أن عودة المصري التاريخية للعب على ملعبه لم تكن لتتحقق لولا وجود “الغضبان”.

وأكد أنه يتوجه بالشكر للغضبان، بالنيابة عن أعضاء مجلسه بالكامل، ونيابةً عن أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بالإضافة إلى الجماهير العظيمة للنادي المصري، التي عاشت لحظة تاريخية بعودة الاستاد لاستضافة المباريات، مضيفا أن الانجازات العديدة التي حققها المصري خلال السنوات الثلاث الماضية يقف وراءها الغضبان، والذي أصبح له بصمة لن تنسى في تاريخ النادي المصري.

ووجه الشكر لجماهير المصري العظيمة على المظهر الحضاري، الذي ظهرت به على مدار لقاء أمس، وهو اللقاء الذي عاد بالفريق لملعبه بعد غياب دام نحو ستة أعوام، مشيدا بالسلوكيات الطيبة للجماهير الوفية والعاشقة لفريقها، والتي احتشدت فى المدرجات قبل انطلاق اللقاء بأكثر من خمس ساعات، مشيراً أن مجلس إدارة النادي المصري سعيد بسعادة جماهير المصري التي قدمت أروع صورة على مدار المباراة بالكامل.

وكانت المباراة قد شهد حضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان في استقبالهما مجلس المصري، واحتفت الجماهير المحتشدة لحضور المباراة، وخاصة المتواجدين منهم بمقصورة المصري بالضيوف بشكل حضاري رائع نال تقدير كل من بالملعب.

وحضر الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، والذي تمت توجيه الدعوة له من مجلس إدارة النادي المصري، ولقى استقبالاً تاريخياً من جماهير النادي المصري العظيمة، فبمجرد الإعلان عن تواجده بالاستاد، اشتعلت المدرجات بالهتاف من الجماهير التي طالبته بالنزول لأرض الملعب ليطوف حوله بصحبة محمد الخولي، نائب رئيس مجلس النادى، لتحية الجماهير، كما حرص على تحية إبراهيم حسن مدير الكرة، الذي كان يتابع تدريبات إحماء لاعبي المصري.

وكانت إدارة المصري قد وجهت الدعوة إلى “السعدي” لتكريمه على هامش المباراة، عرفاناً من جماهير بورسعيد بالجهد الكبير الذي بذله لإنتاج الفيلم التسجيلي المصري “فريق البواسل”، الذي قدمته قناة أبو ظبي خلال، تغطيتها الرائعة لمباراة السوبر المصري، والتي جمعت بين المصري والأهلي، وأقيمت على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.