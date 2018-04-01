المصرى اليوم: لن ندفع غرامة المانشيت

أحمد صبرىقال محمد السيد، رئيس تحرير جريدة المصرى، اليوم إنهم لن يدفعوا الغرامة أو يلتزموا بالمطالب التى قررها المجلس الأعلى للإعلام ضد الجريدة إلا بعد مناقاشة قانونيتها قائلا: لو وجدناها مع صحيح القانون سننفذها.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc، أن مانشيت الجريدة لا

أحمد صبرى



قال محمد السيد، رئيس تحرير جريدة المصرى، اليوم إنهم لن يدفعوا الغرامة أو يلتزموا بالمطالب التى قررها المجلس الأعلى للإعلام ضد الجريدة إلا بعد مناقاشة قانونيتها قائلا: لو وجدناها مع صحيح القانون سننفذها.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “هنا العاصمة” على قناة cbc، أن مانشيت الجريدة لا يوجد به ثغرات، مطالبًا بتحكيم الخبراء وأساتذة الإعلام حول مهنية المانشيت، ووجود ثغرات من عدمه، مؤكدا أنه يرحب بالتحقيق من نقابة الصحفيين.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قد غرم المصرى اليوم 150 ألف جنيه؛ بسبب مانشيت فى اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة يتضمن أن الدولة تحشد المواطنين للتصويت.