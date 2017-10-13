المصرى : الكلية الجوية نفذت خطة تطوير بأحدث المعايير العلمية

بدور إبراهيم: أكد الفريق يونس المصرى، قائد القوات الجوية، اليوم الجمعة، أن الكلية الجوية شهدت فى الأونة الأخيرة تنفيذ خطة تطوير، تم إعدادها بعناية وفق أحدث المعايير العلمية، وتم تنفيذها بكل دقة لإعداد وتأهيل طيارين وجويين نظرياً وعملياً ليكونوا على أعلى مستوى عسكرى وعلمى يمكنهم من استيع

بدور إبراهيم:

أكد الفريق يونس المصرى، قائد القوات الجوية، اليوم الجمعة، أن الكلية الجوية شهدت فى الأونة الأخيرة تنفيذ خطة تطوير، تم إعدادها بعناية وفق أحدث المعايير العلمية، وتم تنفيذها بكل دقة لإعداد وتأهيل طيارين وجويين نظرياً وعملياً ليكونوا على أعلى مستوى عسكرى وعلمى يمكنهم من استيعاب ومواكبة التطور الذى يطرأ كل يوم على نظم التسليح وذلك فى سهولة ويسر .

وأشار – خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية – أنه على الجانب النظرى تم تطوير جميع المناهج الدراسية طبقاً لأحدث ما يدرس فى الكليات الجوية على مستوى العالم بما فى ذلك إيفاد الطلبة لحضور دورات تأهيل لعدة أشهر خلال فترة الدراسة

بأرقى الكليات الجوية للدول المتقدمة فى هذا المجال للاستفادة من خبرات تلك الدول من جهة ولزيادة الثقة فى الطلبة الموفدين

أنهم على قدر المساواة فى جميع النواحى مع أقرانهم فى الدول الكبرى، كما تم التركيز على تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية بالتأهيل العلمى والثقافى المطلوبين للتعامل مع طلبة هذا الجيل الذى أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، وكذا لتدريس جميع علوم الطيران والمواد المتصلة به بالمستوى المطلوب .

وأضاف أنه فى المجال العملى ، يتم تدريب الطلبة عملياً على أحدث طائرات التدريب فى العالم ويتم تدريب الطلبة الطيارين على طائرة التدريب الأساسى المروحية (جروب) وطائرة التدريب المتقدم النفاثة (K-8) (التى يتم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع) وذلك طبقاً لمراحل التدريب المختلفة، بالإضافة إلى التدريب على محاكيات تلك الطرازات والتى تحاكى الواقع تماماً .

و أوضح أنه تم إعادة تأهيل الطلبة تخصص هليكوبتر بالكلية الجوية مرة أخرى للانضمام للعمل بتشكيلات الهليكوبتر فور التخرج، كما يتم تدريب الطلبة الجويين بواسطة الفصل الملاحى الطائر الذى يحتوى على أحدث الأجهزة الملاحية، وكذا محاكيات أنظمة المراقبة الجوية بجميع مستوياتها، وكذا أنظمة توجيه المقاتلات مع الأخذ فى الاعتبار أنه، كما تم اختيار طالب الكلية الجوية بعناية وفق معايير دولية محددة فإنه يتم توفير جميع الوسائل للمحافظة على مستوى اللياقة البدنية والطبية للطلبة طوال فترة الدراسة بالكلية، بما يضمن أن يستمر ذلك كأسلوب حياة لهم بعد التخرج.

