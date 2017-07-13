المصرى – الرومانى يستهدف التصدير بقيمة 5 مليارات دولار

سمر السيد:قال أحمد السكرى، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن المجلس لديه خطة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية لرومانيا، لتصل إلى 5 مليارات دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد انخفاضها منذ 10، لتبلغ نصف مليار دولار فقط.وأكد فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الذى نظمته



سمر السيد:



قال أحمد السكرى، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن المجلس لديه خطة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية لرومانيا، لتصل إلى 5 مليارات دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد انخفاضها منذ 10، لتبلغ نصف مليار دولار فقط.

وأكد فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، للتحضير للدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الرومانية خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو ببوخارست، أن مصر كانت تصدر الخضراوات والفواكه، وعول على الحكومة فى منح الحكومة تسهيلات للمصدرين.

ولفت إلى أن أبرز الاستثمارات الرومانية العاملة بالسوق المحلية، تتم عبر شركتين تعملان بمجالات الغاز، والتنقيب عن البترول، وفى مجال الطاقة الكهربائية.

