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«المصرى الخليجي» ينضم لقائمة المشاركين فى قرض «النصر للكوك»

بقيمة 125 مليون دولار
المال - خاص 9:05 ص, الخميس, 27 فبراير 20 9:05 ص, الخميس, 27 فبراير 20

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انضم بنك المصرى الخليجى «إيجى بنك» لقائمة البنوك التى تتفاوض معها «القابضة للصناعات المعدنية»، لتدبير اعتمادات مستندية بقيمة 125 مليون دولار، لتمويل مشروع البطارية الثالثة لصالح شركتها التابعة «النصر للكوك».

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة «القابضة للصناعات المعدنية»، إنها تعمل على تحريك المفاوضات بشكل سريع، لضمان استمرار عمل الشركة، خاصة أنها تمتلك بطاريتين تعملان بطاقة منخفضة.

وقالت مصادر، لـ«المال»، فى وقت سابق، إن تحالفًا مصرفيًّا يضم بنوك «مصر» و«الأهلى» و«القاهرة» و«قطر الوطنى الأهلى» و«الإسكندرية»،  يعكف على جمع موافقات داخلية لبدء تدبير قرض بالعملة الأجنبية بقيمة تعادل 2.4 مليار جنيه؛ للمساهمة فى تدشين البطارية الثالثة لشركة النصر للكوك.

وأضافت أن المبلغ يتوزع بواقع 1.6 مليار جنيه تمويلا متوسط الأجل لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، بجانب 800 مليون ستحصل عليها الشركة فى صورة تسهيلات ائتمانية جارية يتم تجديدها بشكل سنوى.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك المذكورة تقوم بجمع موافقاتها الداخلية فى الفترة الحالية، تمهيدا لبدء دراسة شروط وضوابط التمويل فى ضوء النموذج المالى للمشروع.

ويتبع شركة النصر 3 مصانع: الكوك والأقسام الكيماوية، وآخر لتقطير القطران، وثالث للنترات، إضافة إلى الوحدة متعددة الأغراض.

وتسعى «القابضة المعدنية» لتطوير «النصر للكوك» بهدف تحسين وضعها تمهيدًا لإعلانها ضمن كيانات قطاع الأعمال العام التى سيتم طرحها فى البورصة المصرية.

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بقلم المال - خاص

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