«المصرى الخليجى» يستهدف الوصول بمحفظة «الصغيرة والمتوسطة» إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية العام

قال حسام شلقامى، نائب العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، إن مصرفه يستهدف الوصول بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %25 من إجمالى المحفظة بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، مقابل نحو %16 حاليا و%6 منذ عام ونصف.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ« المال» – أن قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، بلغت 2.6 مليار جنيه حتى مايو الجارى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3.5 مليار بنهاية 2022.

وأشار إلى أن مصرفه يولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط من أجل الوصول إلى نسبة %25 من المحفظة بنهاية العام – والتى ألزم بها «المركزى» البنوك – وإنما لكون هذا القطاع يخدم شريحة كبيرة من العملاء، كما يدعم خطط التنمية التى تهدف إليها الدولة.

وكشف أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تنقسم إلى %50 داخل مبادرة البنك المركزى و%50 خارجها، تمثل «الصغيرة» %6 من إجمالى التمويلات ومن المستهدف أن تصل إلى %10 بنهاية العام.

وأشار إلى أن مصرفه يعمل باستمرار على تسهيل وسرعة الإجراءات التى يحتاجها عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، إذ يتمكن العميل حاليا من الحصول على القرض وإنهاء الإجراءات فى غضون 10 أيام فقط مقابل أكثر من شهر سابقا، كما يخطط لتوفير خدمة تمكن العميل من التقديم على القرض «عبر الإنترنت».

وقال «شلقامى» إن مبادرات البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء %5 أو %8 ساهمت بشكل كبير فى نمو هذا القطاع.

وأطلق «المركزى» عددا من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وطالب البنوك بتخصيص نحو %25 من محافظها له، منها %10 لصالح المشروعات الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق هذه النسبة بنهاية ديسمبر المقبل.