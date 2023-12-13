المصرف المركزي الإماراتي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بعد قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وذكر “المركزي” الإماراتي في بيان، أنه قرر الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%. كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء قد قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا للمرة الثالثة على التوالي ووضع الجدول لتخفيضات متعددة قادمة في عام 2024 وما بعده.